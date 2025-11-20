فرمانده سپاه شاهین‌شهر و میمه از اجرای ۱۵ برنامه متنوع فرهنگی، ورزشی و خدماتی به مناسبت هفته بسیج با شعار “بسیج مردم و اقتدار ملی” در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ مهدی ابراهیمی افزود:میزبانی از شهدای گمنام در روز یکشنبه دوم آذر ماه، توزیع بیش از ۱۰۰۰ بسته کمک مومنانه، افتتاح مرکز مشاوره مهر، اجرای برنامه‌های فرهنگی ، برگزاری یادواره شهدای شهر گز و روستای مورچه خورت ، سرکشی به خانواده‌های معظم شهدا ، غبارروبی مزار شهدا. برپایی رزمایش اقتدار ، برگزاری مراسم روز اقتدار ملی در پنج آذر با حضور اقشار مختلف مردم و همچنین اجرای رزمایش گردان‌های بیت‌المقدس از مهم ترین این برنامه ها ست.