



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی سروستان از توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۸۱ رأس گوسفند فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ هادی جاویدی آزاد در تشریح این خبر بیان داشت: مأموران پلیس آگاهی سروستان در راستای طرح مبارزه با قاچاق، حین گشت زنی هدفمند در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه تریلر مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف نمودند.

وی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی قضایی و بررسی مدارک راننده، در بازرسی از این خودرو ۸۱ رأس گوسفند فاقد مجوز را کشف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: ارزش احشام کشف شده بنا بر نظر کارشناسان مربوطه ۲۴ میلیارد ریال برآورد شده است و در این خصوص راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.