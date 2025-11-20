هشدار تعزیرات مرکزی: تخفیفهای دروغین و چند نرخی بودن کالاها مهمترین تخلفات فروشگاههای زنجیرهای
سعید نوراللهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، از آغاز طرح نظارت بر فعالیت فروشگاههای زنجیرهای در سراسر کشور از آبانماه امسال خبر داد و تأکید کرد که تبلیغ خلاف واقع و ارائه تخفیفهای غیر واقعی، از جمله مهمترین تخلفات صنفی در این واحدها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی
، نوراللهی در تشریح جزئیات بازرسیها گفت: «در استان مرکزی ۱۵ گروه گشت مشترک بر چگونگی فعالیت این فروشگاهها نظارت میکنند.» وی افزود: «در جریان بازرسیها، تخلفاتی نظیر تبلیغ خلاف واقع، تقلب در کسب و چند نرخی بودن برخی از کالاها در فروشگاههای زنجیرهای توسط بازرسان ثبت و برای متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی پرونده تشکیل شده است.»
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، علت اصلی این تخلفات را شرایط اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: «به دلیل تورم در بازار و استقبال گسترده مردم از تخفیف و پرداخت هزینه کمتر، استقبال مردم از این فروشگاهها با عنوان همواره تخفیف بیشتر است و این موضوع زمینه سودجویی برخی فروشگاهها را فراهم آورده است.»
نوراللهی در خصوص نحوه قیمتگذاری توضیح داد: «قیمت مصرفکننده کالاهایی که در این فروشگاهها عرضه میشوند با تعامل واحد تولیدکننده و فروشگاههای زنجیرهای تعیین میشود. این امر سبب ارائه تخفیفهای غیر واقعی به مردم میشود و در نهایت مصرفکننده کالا را حتی گرانتر از قیمت واقعی بازار خریداری میکند.»