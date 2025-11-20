سعید نوراللهی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، از آغاز طرح نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور از آبان‌ماه امسال خبر داد و تأکید کرد که تبلیغ خلاف واقع و ارائه تخفیف‌های غیر واقعی، از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی در این واحد‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، نوراللهی در تشریح جزئیات بازرسی‌ها گفت: «در استان مرکزی ۱۵ گروه گشت مشترک بر چگونگی فعالیت این فروشگاه‌ها نظارت می‌کنند.» وی افزود: «در جریان بازرسی‌ها، تخلفاتی نظیر تبلیغ خلاف واقع، تقلب در کسب و چند نرخی بودن برخی از کالا‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط بازرسان ثبت و برای متخلفان در شعب تعزیرات حکومتی پرونده تشکیل شده است.»

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، علت اصلی این تخلفات را شرایط اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: «به دلیل تورم در بازار و استقبال گسترده مردم از تخفیف و پرداخت هزینه کمتر، استقبال مردم از این فروشگاه‌ها با عنوان همواره تخفیف بیشتر است و این موضوع زمینه سودجویی برخی فروشگاه‌ها را فراهم آورده است.»

نوراللهی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری توضیح داد: «قیمت مصرف‌کننده کالا‌هایی که در این فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند با تعامل واحد تولیدکننده و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تعیین می‌شود. این امر سبب ارائه تخفیف‌های غیر واقعی به مردم می‌شود و در نهایت مصرف‌کننده کالا را حتی گران‌تر از قیمت واقعی بازار خریداری می‌کند.»