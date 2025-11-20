پخش زنده
پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو و بیست و نهمین همایش و نمایشگاه ملی ژئولاتیک ایران با هدف ارتقای سطح فناوری و توسعه دانش ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران و گسترش صادرات این حوزه به کشورهای دوست، در محل نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه ایرانژئو در تهران که در نوع خود بزرگترین نمایشگاه حوزه اطلاعات مکانی منطقه غرب آسیا است ، گفت: اگر سالهای دور خوب فکر میکردیم، صنعت ذوبآهن و فولاد را به اصفهان نمیبردیم.
امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، حکمرانی درست را مهمترین عامل توسعه یافتگی کشورها و ثبات آنها دانست و افزود: حکمرانی درست زمانی رخ میدهد که مبتنی بر داده و اطلاعات و دانش باشد و روی مسائل مختلف روز و آینده باید تجزیه و تحلیل یکپارچه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه خشکسالی در ایران، پیامد بیتوجهی به دادهها و دانش است، به نقل خاطرهای از مشاهده برنج کاری در حاشیه یک رودخانه خشک در اصفهان پرداخت و گفت: اگر سالهای دور خوب فکر میکردیم، صنعت ذوبآهن و فولاد را به اصفهان نمیبردیم.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در ادامه با تأکید بر اهمیت وجود حدنگاری گفت: ما چرا نمیتوانیم تهیه کاداستر و حدنگاری را تکمیل کنیم؟ چرا شرکتهای متعدد وارد میشوند و امروز و فردا میشود؟ این در حوزه امنیتی ما هم موثر است.
به گفته امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، سازمان جغرافیایی در وزارت دفاع، پردیس اطلاعات جغرافیایی را فعال کرده و توسعه صنایع را بر اساس دادهها پیش گرفته است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پایان هم تاکید کرد: حکمرانی دیجیتال و مبتنی بر داده پیشنهاد وزارت دفاع به رئیسجمهور است.
تاکید رئیسجمهور بر تولید حدنگاری سه بعدی و چند بعدی است
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور هم در مراسم افتتاح این نمایشگاه، تولید حدنگاری سه بعدی و چند بعدی را از اولویتهای رئیس جمهور دانست.
عبدالکریم حسینزاده با تاکید بر اینکه ایران به سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی ملی نیاز دارد، گفت: اتصال همه نهادها به یک بستر واحد و شفاف و عادلانه، میتواند کارامدی را افزایش دهد.
به گفته آقای حسینزاده، شبکه ملی سنجش از دور با پهپاد و ماهواره نیاز اساسی ایران و البته کشورهای دیگر است و بهرهگیری از هوش مصنوعی به ویژه در تشخیص خودکار زمینخواری اثرگذار خواهد بود.
در این نمایشگاه؛ نخستین بار چندین دستاورد نوین دانش بنیان از جمله تجهیزات هیدروگرافی بستر دریا، سنجنده پارامترهای فیزیکی آب و جریانات دریایی، سنجندههای گوناگون اندازه گیری، فناوریهای امور فضایی و سنجش از دور، تصاویر ماهوارهای، تچجهیزات مرتبط با حوزه ژئودزی و ژئوفیزیک اراِئه شده است.
همچنین در این نمایشگاه تجهیزات و خدمات فنی سنجندهها و دوربینهای نقشه برداری، لیزرها، هواپیماها و پهپادهای فتوگرامتری، انواع سامانههای ردیاب، نرم افزارها و سخت افزارهای حوزه داده پردازی و تعیین موقعیت مکانی و سرویسهای اطلاعات مکانی و تجهیزات مرتبط در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.
کاربردهای ژئو فیزیک و حدنگاری در شناسایی و اکتشافات معدنی
یکی از کاربردهای ژئوفیزیک تشخیص تودههای معدنی، تصویرسازی ساختار زیرسطحی، تشخیص تغییرات ترکیب و کانیزایی، ایمنی و بهینهسازی حفاری، ارزیابی مساحت و ترکیب کانسار است که باعث کاهش هزینههای اکتشاف و استخراج و کاهش خطرپذیری سرمایه گذاری در اکتشافات معدنی است.
حدنگاری یا کاداستر (ثبت املاک، زمین و داراییها) هم نقش کلیدی در تعیین محدودههای معدنی از جمله در تعیین محدودههای حقوقی زمینها، تفکیک اراضی داخل و خارج از محدودههای معدنی، جلوگیری از تداخل و قطعیسازی حقوق، ارزیابی حقوقی و ایجاد بستر صدور پروانه معدنی ایفا میکند.
مجوزهای معدنی معمولاً با استناد به نقشههای کاداستری و تایید حدود زمین صادر میشود. این کار هم به تسهیل فرایند صدور پروانه کمک میکند و هم گسستگیهای احتمالی بین سازمانهای مسئول مانند سازمان زمینشناسی، سازمانهای صمت و ادارات ثبت) را مهار میکند.
پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو تا ۹ آذر در محل دائمی نمایشگاههای تهران، پذیرای علاقمندان است