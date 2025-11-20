خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از شرکت نفت و گاز پارس، «کیوان طریقتی»، در حاشیه عملیات رول‌آپ (ROLL UP) چهارپایه سکوی WHP۱ اظهار کرد: این سازه پس از اتمام عملیات ساخت، بارگیری و انتقال به مرز مشترک آبی ایران و عربستان سعودی، به‌زودی نصب و میزبان حفاری چهار حلقه چاه تولیدی خواهد شد.

مجری طرح توسعه میدان گازی فرزاد با اشاره به برنامه‌ریزی شرکت نفت و گاز پارس برای شتاب‌بخشی به توسعه این میدان مشترک گفت: جکت سکوی WHP۱ به‌زودی بارگیری و در یکی از پرچالش‌ترین میدان‌های مشترک گازی کشور نصب می‌شود.

وی ساخت این سازه عظیم را نمادی از توان مهندسی ایرانی و نتیجه تلاش متخصصان صنعت نفت دانست و افزود: جکت WHP۱ به همراه متعلقاتش معادل ۲ هزار و ۶۵۰ تن وزن دارد و با بهره‌گیری حداکثری از توان داخلی و رعایت استاندارد‌های روز جهان طراحی و ساخته شده است. این عملیات با مدیریت تیم مهندسی شرکت پتروپارس و از سوی شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران اجرا شده است.

طریقتی سهم ایران از میدان مشترک فرزاد بی با عربستان سعودی را حدود ۷۵ درصد اعلام کرد و گفت: توسعه این میدان اقدامی راهبردی در جلوگیری از هدررفت منابع مشترک است. این میدان به عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار و کلیدی شرکت ملی نفت ایران شناخته می‌شود و بهره‌برداری از آن روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌کند.

مجری طرح توسعه میدان گازی فرزاد ادامه داد: گروه مدیریت و نظارت شرکت نفت و گاز پارس روند مهندسی، خرید، ساخت و اجرای این طرح را با هدف تسریع در توسعه میدان، حفاظت از منافع ملی و جلوگیری از عدم‌النفع کشور با جدیت دنبال می‌کند.

حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل پتروپارس، در حاشیه عملیات رول‌آپ با قدردانی از اجرای ایمن عملیات جکت سکوی WHP۱ فرزاد بی، بر تسریع فرآیند کار تأکید کرد و گفت: انجام عملیات حفاری در میدان مشترک فرزاد بی با پیچیدگی‌هایی مواجه است که برای نخستین بار در ایران انجام می‌شود.

جهانگیر پورهنگ، مدیرعامل شرکت تأسیسات دریایی، هم در گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در مسیر آماده‌سازی چهارپایه سکوی WHP۱ تأکید کرد: این شرکت تمام ظرفیت و توان خود را برای تکمیل فعالیت‌ها به‌کار گرفته است تا نصب و راه‌اندازی سکو به بهترین شکل انجام شود.