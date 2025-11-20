

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری مسابقات گفت: مسابقات پاراتنس روی میز منطقه ۴ کشور با حضور ۵ استان خراسان رضوی سمنان خراسان جنوبی خراسان شمالی و گلستان برگزار شد.

وحید نیک فرجام افزود: این مسابقات در دو بخش آقایان و بانوان و با حضور ۷۰ تنیس باز آقا و ۳۵ تنیس باز خانم انجام شد.

وی ادامه داد: این مسابقات در ۹ کلاس ایستاده و با ویلچر برگزار شده است.

نفرات برترین رقابت‌ها به مسابقات قهرمانی تنیس روی میز کشور که اواخر آذر ماه در تهران برگزار می‌شود اعزام خواهند شد.