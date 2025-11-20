پخش زنده
امروز: -
کورس پاییزه شهر یکه سعود به مناسبت گرامیداشت شهید راه سلامت دکتر حاج عبدالجلیل غیادی با حضور گسترده مردم، مسئولان و علاقهمندان اسب اصیل ترکمن در پیست اسبدوانی وحدت جرگلان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در حاشیه این رویداد، مریم جلالی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با ابراز خرسندی از حضور در این مراسم گفت:
بسیار خوشحالم که امروز در این روز زیبا و پاییزی در جرگلان شاهد شور و شوق مردم غیور منطقه هستم؛ مردمی که با همت خود میراث فرهنگی ارزشمندی، چون کورس پاییزه را زنده نگه داشتهاند.
وی افزود: امیدوارم بتوانیم این رویداد بینظیر را که برخاسته از فرهنگ و هویت منطقه است، در سطح ملی معرفی کنیم تا گردشگران بیشتری با ظرفیتهای سلامت محور، فرهنگی، تاریخی و اقتصادی جرگلان آشنا شوند.
این دوره از مسابقات در چهارده کورس برگزار شد و اسبهای زیر در هر کورس به مقام قهرمانی رسیدند:
پدیده کاریز، پرنسا، گزل قیز، خان جرن
ربانی (شهید حامد ربانی) , سالار ۴۰۲، قزل قوش، تک تای، تیز پا، جان آتام، سردار توتلی، سیلور یزدانی، آیناز گل، آدیییک، و قره قیز
این رقابتها با استقبال پرشور مردم و همراهی نهادهای فرهنگی، ورزشی و محلی، در فضایی پرنشاط و خانواده محور به پایان رسید.