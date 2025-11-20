فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول از اجرای ۷۰۰ برنامه فرهنگی، آموزشی، ورزشی، اجتماعی و عمرانی همزمان با هفته بسیج در همه نقاط این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار بهروز حکمت پور روز پنجشنبه تجدد بیعت فرمانده، معاونان و مسئولان رده‌های مختلف ناحیه مقاومت بسیج دزفول با امام جمعه این شهر که در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد بیان کرد: بسیج با تدابیر و فرمان تاریخی معمار کبیر انقلاب شکل گرفت و هفته بسیج فرصتی برای تبیین دستاورد‌ها و نقش ممتاز بسیج در عرصه‌های مختلف است.

وی با بیان اینکه ۷۰۰ برنامه فرهنگی، آموزشی، ورزشی، اجتماعی و عمرانی همزمان با هفته بسیج در مساجد، بوستان‌ها، محله‌ها، پایگاه‌ها، حوزه‌های مقاومت و تمامی شهر‌های شهرستان برگزار می‌شود، ادامه داد: افتتاح طرح‌های بسیج سازندگی، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، غبارروبی مزار مطهر شهدا، برپایی غرفه‌های عملکرد بسیج در مساجد، آیین میقات صالحین، برگزاری موکب‌های مختلف در نقاط پر تردد شهری از جمله برنامه‌های هفته بسیج در دزفول و شهر‌های تابعه شهرستان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول گفت: برپایی رزمایش خدمت بی منت و میز‌های خدمت با حضور مسوولان دستگاه‌ها، پیاده روی خانوادگی، اعزام دانش آموزان به راهیان نور، مسابقات بومی محلی و همچنین رویداد شهری «چالش تا چاره» به منظور شناسایی آسیب‌های شهری و ارایه راهکار‌ها از دیگر برنامه‌ای بسیج در دزفول است.

وی افزود: اجتماع بزرگ بسیجیان در پنجم آذر در حسینیه ثارالله، برگزاری رزمایش بصیرتی در مساجد و مدارس، نمایشگاه توانمندی بانوان شهر امام و برپایی غرفه‌های کارآفرینی، برگزاری ۲۵ یادواره شهدای آبروی محله، برگزاری مسابقات بومی و محلی و همچنین همایش سران طوایف و عشایر به مناسبت هفته بسیج در دزفول برگزار می‌شود.

بسیج خادم مردم است

سرهنگ حکمت پور، بسج را خادم مردم دانست و گفت: بسیج دزفول با ساختار مستحکم‌تر و با نیروی انسانی توانمندتر عهد می‌بندد که ادامه دهنده راه شهدا در عرصه‌های مختلف باشد.

وی افزود: برگزاری اردو‌های جهادی در مناطق محروم و راهیان پیشرفت، افتتاح خانه مسکن محرومان، مسابقات نقاشی برای کودکان، پویش نذر خون، مسابقات قرآن در مساجد و برپایی ایست‌های بازرسی در ورودی‌های شهر از دیگر اقدام‌های هفته بسیج در دزفول است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول گفت: برگزای شب شعر فاطمی، رزمایش کمک‌های مومنانه، برپایی غرفه‌های فرهنگی در بوستان‌ها و همچنین برگزاری ۲ رزمایش اطلاعاتی و عملیاتی از دیگر برنامه‌هایی است که به مناسبت هفته بسیج در دزفول برگزار می‌شود.

دنیا، تدابیر فرمانده کل قوا در جنگ ۱۲ روزه را دید

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ و آغاز جنگ ۱۲ روزه دشمن صهیونیستی علیه ایران اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: دشمن با تصور اینکه ایران اسلامی در ضعیف‌ترین شرایط است با توهم سرنگونی نظام به ایران اسلامی تعرض کرد.

وی با بیان اینکه دنیا، تدابیر فرمانده کل قوا در جنگ ۱۲ روزه را دید گفت: تمام دنیای استکبار در جنگ ۱۲ روزه در مقابل ایران اسلامی صف آرایی کردند که این توطئه سنگین و پیچیده با حضور بسیج مردمی و همچنین امنیت و اطلاعات مردم پایه به شکست کشیده شد.

سرهنگ حکمت پور ادامه داد: تضمین استقلال ملی، افزایش قدرت دفاعی کشور، استقامت و استمرار در مسیر و همچنین ضرورت مقاومت در برابر قدرت‌های بزرگ از جمله دستاورد‌های جنگ ۱۲ روزه بود که به دست مردم رقم خورد.

قدرت موشکی ایران، دشمن صهیونیستی را در هم کوبید

امام جمعه دزفول نیز در این دیدار، دزفول را پایتخت مقاومت ایران اسلامی دانست و گفت: دزفول شهری خاص با موقعیت جغرافیایی راهبردی است که بهره گیری از ظرفیت‌های موجود برای تقویت بسیج ضروری است.

حجت الاسلام مسعود بهرامپور، تلاش نظام اسلامی را مقدمه سازی برای تشکیل حکومت جهانی مهدی موعود دانست و گفت: آماده سازی نسل جوان و بسیجی کشور برای ظهور منجی عالم بشریت وظیفه بزرگ بسیج است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با ایران اسلامی گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی با قدرت موشکی خود دشمنان را در هم کوبیدند.

بسیج باید در همه سطوح هوشیار و با برنامه باشد

امام جمعه دزفول با تاکید بر آمادگی و هوشیاری در مقابل تحرکات دشمنان گفت: نیرو‌های مسلح وظیفه دارند با برطرف کردن ضعف‌ها و تقویت نقاط قوت در جنگ ۱۲ روزه، همواره بر آمادگی خود بیافزاید.

وی گفت: دشمن صهیونیستی تصور می‌کرد در جنگ ۱۲ روزه می‌تواند کار نظام اسلامی را تمام کند ولی نتیج این جنگ نه تنها شکست بلکه در هم کوبیده شدن آنها بود.

امام جمعه دزفول، آمادگی بسیج در تمام سطوح را مورد تاکید قرار داد و گفت: وظیفه بسیج تلاش و برنامه ریزی منسجم برای تبدیل تهدید‌ها به فرصت و بهره گیری از فرصت‌های موجود برای گره گشایی از مسایل است.

پنجم آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ است. به همین مناسبت از پنجم آذرماه به مدت یک هفته به نام هفته بسیج در تقویم رسمی کشور نامگذاری شده است.

«بسیج، مردم و اقتدار ملی» به عنوان شعار هفته بسیج در سال ۱۴۰۴ نامگذاری شده است.

ناحیه مقاومت بسیج دزفول در عرصه‌های مختلف سازندگی، محرومیت زدایی، فرهنگی، هنری، آموزشی، علمی، اجتماعی، امنیتی و رسانه‌ای جزو نواحی مقاومت برتر کشور و سرآمد خوزستان است.