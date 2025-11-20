پخش زنده
امروز: -
فینال دوومیدانی بازیهای کشورهای اسلامی و «فوتبال یک»، با تحلیل و بررسی هفته دوازدهم لیگ یک فوتبال، امروز از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فینال دوومیدانی بازیهای کشورهای اسلامی با حضور علی امیریان فینالیست این دوره از مسابقات از شبکه ورزش پخش میشود.
در چارچوب بازیهای کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵، امشب از ساعت ۲۱:۱۵، فینال مسابقات دوومیدانی با حضور علی امیریان دارنده مدال نقره دوی ۸۰۰ متر آسیا و عضو تیم ملی دوومیدانی ایران در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با ثبت رکورد ۱:۵۰:۱۷ دقیقه به عنوان فینالیست مسابقات دوی ۸۰۰ متر این بازیها برای کسب مدال ارزشمند، با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش می شود.
برنامه «فوتبال یک»، امروز با حضور پرویز مظلومی پیشکسوت باشگاه استقلال، به تحلیل و بررسی هفته دوازدهم لیگ یک فوتبال میپردازد.
فصل جدید برنامه تخصصی «فوتبال یک» شبکه ورزش که به بررسی رویدادهای فنی و حواشی لیگ یک فوتبال ایران میپردازد، از ساعت ۱۴ با حضور پرویز مظلومی به بحث و بررسی هفته دوازدهم لیگ یگ فوتبال میپردازد.
«فوتبال یک» در فصل جدید، برترین سرمربی هر ماه را طی یک فرایند تخصصی انتخاب میکند که بر جذابیتهای این برنامه میافزاید. این برنامه به تهیه کنندگی علی صادقی و اجرای پویا خسروی پنجشنبه ها پخش میشود.