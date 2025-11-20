پخش زنده
فرمانده سپاه ناحیه همدان از اعزام کاروان ۷۰ نفره بسیج اصناف برای اجرای خدمات گسترده عمرانی، آموزشی و پزشکی در روستای سولیجه شهرستان کبودراهنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،فرمانده سپاه ناحیه همدان گفت: به مناسبت چهلوششمین سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، کاروان جهادی بسیج اصناف سپاه ناحیه همدان متشکل از حدود ۷۰ بسیجی به روستای سولیجه در بخش سوباشی شهرستان کبود راهنگ اعزام شدند تا در حوزههای مرمت مدرسه، تأمین امکانات تحصیلی و خدمات پزشکی به مردم خدمات ارائه دهند.
سرهنگ سید جواد حسینی افزود: در کنار مرمت مدرسه، تأمین لوازمالتحریر، تهیه لباس گرم در نظر گرفته شده است، این فعالیتها تنها به بخش آموزشی محدود نمیشوند و قصد داریم در کنار این اقدامات، تعمیر لوازم خانگی، موتور و دوچرخه، مرمت خانههای روستایی و خدمات درمانی نیز ارائه میشود.
او افزود: در شهرستان همدان بیش از ۵۰ گروه جهادی فعال وجود دارد که در حوزههای مختلف اعم از عمران، بهداشت، فرهنگ و اشتغال مشغول به فعالیت هستند.