به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان گفت: این برنامه‌ها را تمام رده‌های بسیج شامل بسیج محلات، کانون‌ها و حوزه‌های اقشاری در سراسر شهرستان اجرا می‌کنند.

سرهنگ مهدی شیری افزود: توزیع ۳ سری جهیزیه میان نوعروسان نیازمند، افتتاح ۲ منزل مسکونی و افتتاح درمانگاه تخصصی دندانپزشکی مهر ولایت از جمله برنامه‌های شاخص هفته بسیج در شهرستان لنجان هستند.

وی گفت: حضور حلقه‌های صالحین در میعادگاه نماز جمعه و اجرای برنامه گره‌گشایی خدمت با عنوان میز خدمت از دیگر برنامه‌های مهم این هفته است.