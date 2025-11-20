پخش زنده
۲۵۰ برنامه در هفته بسیج با شعار بسیج مردم و اقتدار ملی در شهرستان لنجان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج لنجان گفت: این برنامهها را تمام ردههای بسیج شامل بسیج محلات، کانونها و حوزههای اقشاری در سراسر شهرستان اجرا میکنند.
سرهنگ مهدی شیری افزود: توزیع ۳ سری جهیزیه میان نوعروسان نیازمند، افتتاح ۲ منزل مسکونی و افتتاح درمانگاه تخصصی دندانپزشکی مهر ولایت از جمله برنامههای شاخص هفته بسیج در شهرستان لنجان هستند.
وی گفت: حضور حلقههای صالحین در میعادگاه نماز جمعه و اجرای برنامه گرهگشایی خدمت با عنوان میز خدمت از دیگر برنامههای مهم این هفته است.