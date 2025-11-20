پخش زنده
امروز: -
آیتالله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، برای دومین سال پیاپی به عنوان استاد برتر کشوری شبکه تربیتی صالحین بسیج معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه اردبیل، آیتالله سید حسن عاملی، برای دومین سال پیاپی به عنوان استاد برتر کشوری شبکه تربیتی صالحین بسیج معرفی شد.
نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه اردبیل پیش از این نیز در اجلاسیههای صالحین بسیج، به عنوان استاد برتر تجلیل شده بود.
حضور فعال بین بسیجیان و تشکیل جلسههای تربیتی و اخلاقی با حضور وی، از مهمترین ویژگیهای برجسته این انتخاب است.