آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، برای دومین سال پیاپی به عنوان استاد برتر کشوری شبکه تربیتی صالحین بسیج معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه اردبیل، آیت‌الله سید حسن عاملی، برای دومین سال پیاپی به عنوان استاد برتر کشوری شبکه تربیتی صالحین بسیج معرفی شد.

نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه اردبیل پیش از این نیز در اجلاسیه‌های صالحین بسیج، به عنوان استاد برتر تجلیل شده بود.

حضور فعال بین بسیجیان و تشکیل جلسه‌های تربیتی و اخلاقی با حضور وی، از مهم‌ترین ویژگی‌های برجسته این انتخاب است.