به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت در نشست خبری با اصحاب رسانه در آستانه هفته بسیج گفت: اقتدار، امنیت و آسایشی که در کشور ما حاکم شده است به‌خاطر رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، تفکر بسیجی، ایثارگری‌ها، فداکاری‌ها و ازجان‌گذشتگی‌هایی است که در طول سالیان مردم از خود نشان داده‌اند.

سرهنگ موسی عطاری خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری فرمودند، بسیج عبارت است از مجموعه‌ای که در آن، پاک‌ترین انسان‌ها، فداکارترین و آماده‌به‌کارترین جوانان کشور در راه اهداف عالی این ملت و برای به کمال رساندن و به خوشبختی نائل‌کردن این کشور، جمع شده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت افزود: مردم ۴۶ سال پای انقلاب اسلامی ایستادند و از همه بحران‌ها عبور کردند و دفاع مقدس را مدیریت کردند و امروز نیز در مقابل همه دشمنان انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

وی با اشاره به اینکه کارگروه‌های تخصصی برای اجرای این برنامه‌ها تشکیل شده است، اضافه کرد: هفته بسیج و برنامه‌های بسیج امسال با شعار محوری «بسیج، مردم و اقتدار ملی» از روز ۳۰ آبان تا ششم آذر در سطح شهرستان، روستاها، پایگاه‌ها و حوزه‌ها برگزار می‌شود.

عطاری با اشاره به اینکه محور‌های برنامه‌های هفته بسیج امسال شامل بیانیه گام دوم انقلاب، سند راهبردی ۱۰ساله اعتلای بسیج، شعار با مردم برای مردم، حل مشکلات شهرستان‌ها، امید به آینده و بصیرت‌افزایی است، تصریح کرد: بسیج متعلق به مردم، از مردم، با مردم و برای مردم است و زیبایی بسیج در همه عرصه‌ها مشخص است.

وی اظهار کرد: بسیج با مردم و متعلق به مردم است، همه مردم در بسیج جای دارند و نگاه بسیج مستضعفین به مردم، قومی و مذهبی و سیاسی نیست، بسیج افتخار می‌کند که جان فدای ملت ایران در همه عرصه‌ها است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه پلدشت افزود: دیدار با امام‌جمعه و خانواده شهدا، هم‌عهدی با شهدا، استقبال از شهید گمنام، یادواره شهدا ۱۰۱ شهید والامقام، همایش اقتدار بسیجیان، ویزیت رایگان، مسابقات ورزشی، برپایی نمایشگاه زیست عفیفانه و ایام فاطمیه، زنگ بسیج مدرسه عشق و نشست‌های روشنگری تنها گوشه‌ای از برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان است.