نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی: تفکر بسیجی، جامعه را در مقابل نفوذ دشمنان بیمه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت الله عبادی در دیدار با بسیجیان قانون شکنی در کشور خدمت به دشمن است و این تفکر بسیج است که مانع نفوذ و جسارت دشمنان میشود.
وی با اشاره به اینکه مردم ایران با انقلاب اسلامی خواستار تحقق اسلام و عدالت بودند افزود: امروز این خواستهها از مرزها فراتر رفته و در اروپا، آمریکا و انگلیس نیز مردم علیه استعمارگران فریاد آزادی و عدالت سر میدهند.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور به دلیل فاصله گرفتن از ولایت است، گفت: اگر جامعه اسلامی بر اساس تفکر بسیجی حرکت کند، دشمن هرگز جرأت ورود نخواهد داشت.
فرمانده سپاه انصار الرضای استان هم گفت: نقش پیشبرندگی و پیش روندگی بسیج در تاریخ انقلاب در عرصههای مختلف بی نظیر است به طوری که هر چه به جلو حرکت میکنیم نقشآفرینی بیبدیل بسیج را بیشتر حس میکنیم.
سردار مهدوی، بسیج را برخواسته از بطن مردم دانست و افزود: همهی تشکل بسیج، مردمی است و این همان ویژگیای است که بسیج را از دستگاههای دیگر متمایز میکند.