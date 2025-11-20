به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: در این طرح۳۰ مدیر مدرسه ابتدایی بخش بلداجی حضور داشتند. کریمی افزود: مدیران مدارس در قالب طرح ملی «محیط‌یار» با همراهی مراقبان سلامت مدارس و بهره‌گیری از دانش‌آموزان محیط‌یار، نقش کلیدی در فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی در مدرسه و جامعه خواهند داشت.

مدیر کل محیط زیست استان گفت: اجرای این طرح شامل آموزش‌هایی درباره مدیریت آب و انرژی، کاهش پسماند، حفاظت از تنوع زیستی و فعالیت‌های ترویجی محیط‌زیستی است.