پخش زنده
امروز: -
طرح توانمندسازی مدیران مدارس ابتدایی بلداجی با هدف ارتقای سواد محیطزیستی دانشآموزان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: در این طرح۳۰ مدیر مدرسه ابتدایی بخش بلداجی حضور داشتند. کریمی افزود: مدیران مدارس در قالب طرح ملی «محیطیار» با همراهی مراقبان سلامت مدارس و بهرهگیری از دانشآموزان محیطیار، نقش کلیدی در فرهنگسازی محیطزیستی در مدرسه و جامعه خواهند داشت.
مدیر کل محیط زیست استان گفت: اجرای این طرح شامل آموزشهایی درباره مدیریت آب و انرژی، کاهش پسماند، حفاظت از تنوع زیستی و فعالیتهای ترویجی محیطزیستی است.