داوران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال فصل ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:
یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴
پالایش نفت بندرعباس - گیتی پسند اصفهان
داوران: فرزین صالح، مرتضی وزیری، میلاد سعیدی، ستار کدوری، جمال مرادبخش ناظر: عبدالکریم سیستانی
پالایش نفت شازند - پردیس قزوین
داوران: ابراهیم مهرابی افشار، مصطفی پارسافر، شاهین عباسی، محمد نوروزی و محمدرضا علیپور ناظر: علیرضا رجبی
مس سونگون ورزقان - بهشتی سازه گرگان
داوران: مجید اکبری، محمدرضا سیدپور، بهنام اختیاری، محمدرضا شریفلو و میلاد خانجانی ناظر: عباس رنجی
عرشیا آذربایجان شهرقدس - شهرداری ساوه
داوران: مهدی عظیم، محمد امین اکبری، آرمین ابراهیمی، امید ظریفیان و میلاد محمدیان ناظر: بهمن غفاری
پالایش نفت اصفهان - گهر زمین سیرجان
داوران: محمد علی سیاحی، محسن لطفیزاده، رضا ملکی، بهادر نظری و امیرحسین نادب ناظر: ابراهیم مسیبی
سن ایچ ساوه - جواد الائمه شهرکرد
داوران: رضا کیامنش، سعید قربانیزاده، مهدی کرد، ناصر کاظمی و رامین عاشری ناظر: سید پژمان رضایی
فولاد زرند ایرانیان - فولاد هرمزگان
داوران: محمد مهدی حقوقی، محمود طحان، مهدی ابراهیمی، مسعود مقتدری و ایمان سمیعی ناظر: عارف سیاحی