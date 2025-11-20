

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران دیدار‌های هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال فصل ۱۴۰۴ به شرح زیر اعلام شد:

یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴

پالایش نفت بندرعباس - گیتی پسند اصفهان

داوران: فرزین صالح، مرتضی وزیری، میلاد سعیدی، ستار کدوری، جمال مرادبخش ناظر: عبدالکریم سیستانی

پالایش نفت شازند - پردیس قزوین

داوران: ابراهیم مهرابی افشار، مصطفی پارسافر، شاهین عباسی، محمد نوروزی و محمدرضا علی‌پور ناظر: علیرضا رجبی

مس سونگون ورزقان - بهشتی سازه گرگان

داوران: مجید اکبری، محمدرضا سیدپور، بهنام اختیاری، محمدرضا شریفلو و میلاد خانجانی ناظر: عباس رنجی

عرشیا آذربایجان شهرقدس - شهرداری ساوه

داوران: مهدی عظیم، محمد امین اکبری، آرمین ابراهیمی، امید ظریفیان و میلاد محمدیان ناظر: بهمن غفاری

پالایش نفت اصفهان - گهر زمین سیرجان

داوران: محمد علی سیاحی، محسن لطفی‌زاده، رضا ملکی، بهادر نظری و امیرحسین نادب ناظر: ابراهیم مسیبی

سن ایچ ساوه - جواد الائمه شهرکرد

داوران: رضا کیامنش، سعید قربانی‌زاده، مهدی کرد، ناصر کاظمی و رامین عاشری ناظر: سید پژمان رضایی

فولاد زرند ایرانیان - فولاد هرمزگان

داوران: محمد مهدی حقوقی، محمود طحان، مهدی ابراهیمی، مسعود مقتدری و ایمان سمیعی ناظر: عارف سیاحی