به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای اداری شهرستان آران و بیدگل، با تبریک انتخاب کاشان به عنوان شهر جهانی خلاق معماری، گفت: امیدوارم این عنوان بتواند به توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه کمک کند.

مصطفی معینی همچنین به انتخابات شورا‌ها اشاره کرد و افزود: انتخابات پیش‌رو، به‌ویژه انتخابات شورا‌های شهر و روستا، نیازمند مشارکت حداکثری مردم است همه مسئولان باید تلاش کنند تا انتخابات پرشور و با مشارکت گسترده مردم برگزار شود.

وی به برخی مسائل مرتبط با تقسیم حریم شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع نیاز به بررسی دقیق و هماهنگی‌های بیشتر دارد تا حقوق مردم هر دو شهرستان به‌طور کامل رعایت شود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلاتی که با آن روبه‌رو هستیم، کمبود منابع است و تأمین ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت امکانات رفاهی، از جمله سالن‌های ورزشی و خدماتی در بافت فرسوده شهرستان که به‌طور جدی در دست پیگیری است.

فرماندار آران و بیدگل نیرز بر لزوم شرکت گسترده در انتخابات شورا‌ها تاکید کرد.

علی محمد یوسفیان همچنین با اشاره به کمبود منابع آبی گفت: لازم است مردم در مصرف آب، برق و گاز صرفه جویی کنند.