پیگیری ماده ۲۳ و تأمین اعتبارات لازم به‌عنوان مهم‌ترین اولویت این دهستان مورد تأکید مسئولان قرار گرفت.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلسه کارگروه توسعه دهستان میانکوه با هدف بررسی وضعیت پروژه‌های زیرساختی و مشکلات روستا‌های این دهستان در روستای هنزا برگزار شد.

در این نشست که با حضور صباغیان، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، معاون فرماندار، سرپرست بخشداری مرکزی و جمعی از مدیران شهرستان و استان تشکیل شد، موضوع پیگیری ماده ۲۳ و تأمین اعتبارات به‌عنوان اصلی‌ترین اولویت مطرح شد.

صباغیان با اشاره به ارائه گزارش دستگاه‌های اجرایی درباره روند اجرای مصوبات جلسه قبلی، به برخی چالش‌های مهم دهستان اشاره کرد و گفت: پیگیری لازم از ادارات کل استان برای رفع مشکلات و تعیین تکلیف پروژه‌ها در حال انجام است.

در ادامه جلسه، اعضای شورای اسلامی و دهیاران روستا‌های دهستان میانکوه نیز مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کردند. عمده این مشکلات شامل موارد زیر بود:

کمبود و مشکلات آب آشامیدنی

ضرورت آسفالت معابر اصلی و فرعی

ضعف پهنای باند اینترنت و آنتن‌دهی تلفن همراه

پیگیری طرح‌های کمربندی و راهداری

ساخت و ساز منبع ذخیره آب

مرمت لوله‌های آب آشامیدنی

برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز

اجرای طرح‌های مشارکتی و زیرسازی جاده‌ها

در پایان، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی با همکاری بخشداری مرکزی، روند اجرای مصوبات را تسریع کرده و گزارشی از پیشرفت پروژه‌ها برای جلسه بعد ارائه کنند.