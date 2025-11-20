پخش زنده
پیکر پاک چهار شهید گمنام از امروز ۲۹ آبان تا دوشنبه هفته آینده همزمان با وفات حضرت فاطمه الزهرا (س) در لرستان تشییع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، بر اساس برنامه ستاد استقبال از کاروان شهدای گمنام لرستان، پیکرهای مطهر چهار شهید گمنام در قالب دو کاروان مجزا در سراسر استان تشییع میشود تا عموم مردم بتوانند از فیض حضور این قهرمانان بهرهمند شوند.
جزئیات این برنامهها به این شرح است.
از امروز پنجشنبه ۲۹ آبان در بروجرد کاروان شماره یک از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸ مراسم استقبال از انتهای خیابان سیاوش و میدان سپاه آغاز میشود، تا حسینیه ثارالله ادامه دارد و ساعت ۱۸ مراسم شبی با شهدا در حسینیه برگزار میشود.
مراسم استقبال روز جمعه، ۳۰ آبان از ساعت ۹ تا ۱۱ از میدان فرمانداری به سمت مصلی شهر ازنا خواهد بود و آئین وداع از ساعت ۱۳ در مصلی شهر الیگودرز و مراسم تشییع، صبح روز یکم آذرماه در سلسله و دلفان برگزار خواهد شد.
تشییع در کاروان شماره ۲ نیز روز جمعه، ۳۰ آبان در شهرستانهای پلدختر، معمولان و خرمآباد برگزار خواهد شد که مراسم «شبی با شهدا» در مساجد بلال حبشی و قمر بنیهاشم (ع) خرمآباد برگزار میشود.
پیکرهای مطهر شهدا شنبه و یکشنبه، یکم و دوم آذرماه در مکانهای مختلفی از جمله سپاه استان، مدارس، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه لرستان، دانشگاه علوم پزشکی و زندان مرکزی خرمآباد برای وداع اقشار مختلف مردم حضور خواهند یافت.
مراسم شبی با شهدا نیز در مساجد جوادالائمه و سپاه ناحیه خرمآباد ساعت ۱۸ و در دانشگاه علوم پزشکی از ساعت ۲۰:۳۰ برگزار میشود.
مراسم نهایی تشییع و بدرقه نیز در خرمآباد، دوشنبه، ۳ آذر ساعت ۸ صبح از میدان شهدا به سمت مصلای الغدیر خرمآباد برگزار خواهد شد.
از مردم ولایتمدار و شهیدپرور لرستان برای حضور پرشور در این مراسم معنوی دعوت شده است.