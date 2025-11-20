

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، امروز هستی حمودی نماینده وزن منهای ۷۰ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو بانوان کشورمان، در سومین مبارزه خود «یاسمینه اربیب» از مغرب را شکست داد و به نشان برنز این رقابت‌ها دست یافت.

حمودی در نخستین مبارزه مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرده بود و در دومین دیدار نیز مقابل «مارین ژوراو لوا» از قزاقستان شکست خورده بود.

در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم نمایندگان ایران، فلسطین، قزاقستان ومغرب حضور داشتند که در نهایت نماینده قزاقستان موفق به کسب نشان طلا شد، فلسطین عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و هستی حمودی نماینده تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان در جایگاه سوم ایستاد.

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌ها در استایل نِوازا (خاک) برگزار می‌شود.