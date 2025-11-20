پزشکیان :
بسترهای لازم برای فعالیت تولیدکنندگان فراهم میشود
رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی قزوین گفت: با قدرت و عزت از تهدیدها عبور میکنیم و آمادهایم همه بسترهای لازم برای فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان را فراهم کنیم.
، پزشکیان در جمع فعالان اقتصادی استان در واکنش به مشکلات مطرح شده از سوی صنعتگران، از توافق صورت گرفته برای رفع موانع قضایی خبر داد و اظهار داشت: با حضور رئیس قوه قضائیه مقرر شد تیمی متشکل از دستگاه قضا، اتاق بازرگانی، تولیدکنندگان و صنعتگران تشکیل شود تا صدور حکم جلب علیه تولیدکنندگان و تاجران نیازمند رویه مشخص و قانونی باشد.
وی افزود: از این پس نباید به صرف یک شکایت، تولیدکنندهای را بدون دلیل بازداشت کرد، همانطور که در گذشته شاهد حبس نا موجه برخی از فعالان اقتصادی بودیم.
رئیس جمهور بر اراده کامل سران قوا برای حمایت از تولید و تجارت در کشور تأکید کرد و گفت: من به هیچ وجه نمیتوانم بپذیرم که ما از دیگر کشورها عقب بمانیم؛ برای اینکه شما بتوانید با کیفیت مناسب، با قدرت و با هزینه موثر تولید کنید و تجارت نمایید، ما آمادهایم همه بسترها را فراهم کنیم.
پزشکیان همچنین بر لزوم حل مشکلات ساختاری تأکید و خاطرنشان کرد که مواردی همچون انرژی، ارز، مالیات و گمرک در کارگروههای مربوطه به طور جدی در حال پیگیری است. وی به طور خاص به ظرفیتهای انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: باید از انرژی خورشیدی که خدا به ما داده است استفاده کنیم تا مشکل تولید حل شود.
پزشکیان دیدگاه سنتی مبنی بر استثمارگر بودن سرمایهداران را رد کرد و افزود: کسی که تولید میکند در حقیقت توسعه و رونق ایجاد میکند. ما به این عزیزان افتخار میکنیم و وظیفه ماست که بستر را آماده کنیم تا این افرادبا قدرت بتوانند عمل کنند و کشور از بلایایی که در تصور است، عبور کند.
رئیس جمهور بر لزوم توانمندسازی مدیران محلی برای رفع سریع موانع تأکید کرد و گفت: اختیار حل مشکلات را به استانداران واگذار کردهایم تا هر آنچه در توان دارند برای حمایت از تولید و درآمدزایی فعالان اقتصادی انجام دهند.
رئیس جمهور با تأکید بر قابلیت کشور برای خودکفایی، نقش انرژیهای تجدیدپذیر را کلیدی دانست: ما قادریم بدون نفت زندگی کنیم. کافی است بپذیریم که باید به سمت استفاده از خورشید و انرژیهای پاک حرکت کنیم.
پزشکیان برنامه بلندمدت دولت برای تحول در ساختار انرژی کشور را تشریح و اعلام کرد: انشاءالله برق قطع نخواهیم کرد و هدف این است که در آینده گاز را از خانهها جمعآوری کرده و آن را به جایگزینهای برقی مانند اجاقها و کولرهای برقی تبدیل کنیم. گاز باید به صنعت تخصیص یابد تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد شده و محیط زیست حفظ شود.
وی موضع سخت دولت در قبال خودروهای با مصرف بالای سوخت را اعلام کرد: به خودروهایی که ۱۰ تا ۱۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر بنزین مصرف میکنند، نه یارانه خواهیم داد و نه اجازه رشد خواهیم داد. ما با قدرت از صنعتی که به سمت خودروهای هیبریدی حرکت کند و مصرف را کاهش دهد، دفاع خواهیم کرد.
رئیس جمهور گفت: منطقی نیست که بنزین را با ارز ۶۰ هزار تومانی بخریم و با ۱۵۰۰ تومان بفروشیم و همزمان نتوانیم مشکلات آب و معیشت مردم را حل کنیم.
رئیس جمهور با اشاره به وحدت بین قوا، بر عزم جدی برای حل مشکلات آب، صنعت، و دامداری تأکید کرد و گفت: با قدرت پیش خواهیم رفت تا مشکلات را حل کنیم.
حل ناترازی برق و انرژیهای پاک، پیششرط توسعه صنایع جدید است.
رئیس جمهور مسئولیت اصلی مشکلات ساختاری کشور در حوزه تسهیلات بانکی و رانت را متوجه قوای مجریه و مقننه دانست: ما مقصریم. هزار همت تسهیلات تکلیفی به زور به بانکها تحمیل شد که نباید آن پول را آنجا میدادیم، اما، چون قانون بود، مجبور بودیم بدهیم. ما خودمان مشکل را ایجاد کردیم.
وی با اشاره به پروژههای کلنگزدهای که منتظر تأمین مالی هستند، تأکید کرد: نزدیک ۷ هزار همت (هفت میلیون میلیارد تومان) پروژه در زمین مانده که باید پول نقد برایشان تأمین کنیم. با این وضعیت، چگونه میتوانیم بدون ایجاد مشکل برای معیشت مردم، سرمایهگذاری جدید کنیم؟
رئیس جمهور ناترازی شدید در بخش انرژی را مانع اصلی هرگونه توسعهای دانست و گفت: سال گذشته ما با کمبود برق تا ۳۰ هزار مگاوات مواجه بودیم. تا زمانی که مشکل انرژی حل نشود، افتتاح کارخانه جدید بیمعناست.
پزشکیان در تبیین اقدامات صورت گرفته، اعلام کرد که میزان نصب پنلهای خورشیدی در دوره دولت وی از هزار مگاوات به بیش از ۳ هزار مگاوات رسیده و هدف نهایی، افزایش چشمگیر تولید انرژی پاک برای اختصاص سوخت فسیلی (گاز) به صنایع با ارزش افزوده بالاتر است.
رئیس جمهور با اشاره به شرایط سخت کشور در پی آغاز جنگها و تحریمها، خواستار کنار گذاشتن دعواهای جناحی و همکاری برای تحقق رهنمودهای رهبری شد و تأکید کرد: ما نه به دنبال رانت هستیم و نه به دنبال گرفتن رانت از کسی. هدف ما رفع مشکلات ساختاری با همکاری مشترک است.
اصل و اساس کار دولت: حل مشکل تولیدکنندگان
پزشکیان با تأکید بر رویکرد عملی و نتیجهمحور، گفت: وظیفه ما این است که مشکلاتی که سر راه شما هست را حل کنیم و مصمم این کار را خواهیم کرد.
وی روند آتی جلسات را تشریح کرد: در هر جلسه قرار بر این شده که مشکل یک یا دو تا مشکل مشخص شود، بحث کارشناسی صورت گیرد، و در این فاصله زمانی، کارشناسان راه حلها و موانع (قانونی، مالی، مقرراتی) را شناسایی کنند تا در جلسه ماه بعد، راه حلها تصویب و اجرا شوند.
ارجاع به حکمرانی اسلامی و نقش کلیدی صنعت
رئیس جمهور با استناد به نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر، جایگاه تجار و صنعتگران را در ساختار حکمرانی و تأمین مالی دولت اساسی دانست: لشکریان، مالیاتدهندگان، قضات و کارگزاران حکومتی، هیچکدام قوام پیدا نمیکنند جز به واسطه تجار و صاحبان صنعت.
وی افزود که دولت پشت میز نشسته است، اما باید یکی کار کند که پول بدهد.
اصلاح ذهنیت و خروج از وابستگی به نفت
پزشکیان اذعان داشت که در گذشته به دلیل درآمد آسان نفتی، به زیرساختهای تولیدی توجه کافی نشده است: اگر صنعت هم نباشد، بالاخره از جایی پول در میآوریم و هزینه میکنیم.
وی در شرایط فعلی تحریمها، این وضعیت را فرصتی برای اصلاح ذهنیت دانست و تأکید کرد که باید بستر لازم برای سرمایهگذاری و پشتیبانی از تولید، که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، فراهم شود.
رئیس جمهور تصریح کرد که اگر این بستر فراهم شود، تحریمها کارایی خود را از دست خواهند داد و تنها راهی که میتواند منجر به شکست دولت شود، این است که خود تولیدکنندگان نتوانند راه حلهای مناسبی ارائه دهند یا اینکه عدهای به جای تولید، به دنبال رانت باشند. وی گفت: ما خودمان را رقیب شما نمیدانیم، ما حامی شما هستیم.