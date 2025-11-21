خروپف در میان مردم یک مشکل شایع است و هرچند برخی آن را عادی می‌دانند اما پزشکان آن را به عنوان یک عارضه عنوان می کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،خروپف (Snoring) صدای غالباً بلند یا خشنی است که در هنگام خواب ایجاد می­شود. شما زمانی خرخر می­کنید که جریان هوا در هنگام تنفس باعث لرزش بافت­های پشت گلویتان شود. خروپف می­تواند از طریق بینی، دهان یا هر دوی آن­ها صورت بگیرد. برخی از افراد فکر می­کنند که خروپف فقط در مراحل عمیق خواب اتفاق می­افتد، اما واقعیت این است که خروپف می­تواند در هر مرحله­ای از خواب رخ دهد.

خروپف در میان مردم یک مشکل شایع است. ۵۷% از مردان بزرگسال و ۴۰% از خانم­ها در خواب خروپف می­کنند. بیشتر این افراد در رده سنی بین ۴۰ تا ۶۰ سال هستند. یک‌چهارم کسانی که خروپف می­کنند، آن را یک بیماری یا عارضه نمی­دانند و خروپف را بسیار عادی تلقی می­کنند. حدود ۱۰ تا ۱۲ % از کودکان هم در خواب خروپف می­کنند. می­توان گفت که خروپف با وجود این­که برای دیگران آزاردهنده است، اما به‌طورکلی، پدیده­ای بی­ضرر است، با این وجود در بعضی از افراد خروپف نشان­دهنده یک اختلال پزشکی جدی به نام آپنه انسدادی خواب (OSA) است و باید حتماً تحت درمان قرار بگیرد. اگر می­خواهید همه­چیز را درباره خروپف، علل و عوارض آن و راه­های درمانش بدانید، تا انتهای این متن با ما همراه باشید!

عوارض خروپف چیست؟

خروپف گاهی چیزی بیش­تر از یک مزاحم است. گذشته از این­که می­تواند باعث ایجاد اختلاف میان شما و هم­اتاقی­هایتان شود، اگر ناشی از OSA باشد، ممکن است در معرض عوارض بسیاری قرار بگیرید. خروپف سبک ممکن است کیفیت کلی خواب شما را مختل نکند، اما عوارض زیر را در پی دارد:

خواب آلودگی روزانه

ناامیدی یا عصبانیت مکرر

مشکل در تمرکز

خطر بیشتر فشار خون بالا، بیماری­های قلبی و سکته مغزی

افزایش خطر مشکلات رفتاری، مانند پرخاشگری یا مشکلات یادگیری در کودکان مبتلا به OSA

افزایش خطر تصادفات وسایل نقلیه موتوری به دلیل کمبود خواب

چه عواملی باعث می­شوند که در خواب خروپف کنیم؟

خروپف می­تواند دلایل متعددی داشته باشد، اما اغلب به­ خاطر یکی از مشکلات زیر اتفاق می­افتد:

داشتن لوزه سوم

داشتن پولیپ بینی یا انحراف تیغه بینی

آپنه انسدادی خواب (OSA)

چاقی گردن

انحراف تیغه بینی

سیگارکشیدن قبل از خواب

نوشیدن الکل قبل از خواب

آلرژی یا التهاب سرماخوردگی

مصرف دارو‌هایی مانند دارو‌های خواب‌آور، ضد سرماخوردگی یا آنتی‌هیستامین

خوابیدن بر روی متکایی که بیش از حد نرم است

به پشت خوابیدن یا به‌اصطلاح طاق‌باز خوابیدن

داشتن اضافه‌وزن

بالارفتن سن و تحلیل رفتن ماهیچه­های گلو

بارداری

وضعیت یائسگی

وراثت و داشتن سابقه خانوادگی خروپف یا آپنه انسدادی خواب

علل خروپف

خروپف­های بلند می­تواند اختلال جدی آپنه انسدادی خواب باشد. آپنه انسدادی خواب (OSA) انسدادی است که باعث قطع تنفس و اختلال در خواب می‌شود. اگر شب­ها در خواب با صدای بلند خروپف می­کنید و یکی یا چند مورد از نشانه­های زیر را هم دارید، خروپف خطرناک است و بهتر است حتماً به پزشک مراجعه کنید:

در هنگام تنفس مکث می­کنید

در طول روز به شدت احساس خواب‌آلودگی می­کنید

اختلال خواب دارید

سردرد‌های صبحگاهی به سراغتان می­آیند

مشکلات تمرکز یا حافظه دارید

فشار خونتان بالاست

تحریک‌پذیر یا افسرده شده­اید

روش­های درمان خروپف

برای درمان خروپف، راه­های زیادی وجود دارد که برخی از آن­ها مانند عمل­های جراحی، هزینه زیادی را به­دنبال دارند. درحال حاضر، روش­های جدیدتری برای درمان خروپف ابداع شده­اند که آسان، ارزان و بی­خطر هستند. در ادامه، با این روش­ها که شامل درمان خروپف با دارو‌های گیاهی، چسب ضدخروپف، قطره ضدخروپف، گیره بینی رفع خروپف و قرص برای درمان خروپف هستند، بیشتر آشنا می­شویم.

درمان خروپف با دارو‌های گیاهی

عرق نعنا: یک یا دو قطره عرق نعنا را به یک لیوان آب اضافه کنید و قبل از این­که بخوابید قرقره کنید، این کار را هر شب تکرار کنید.

روغن زیتون: برای درمان خروپف، هر شب قبل از خواب ۲ یا ۳ قطره روغن زیتون را بخورید. اگر از طعم آن خوشتان نمی­آید، مقداری عسل هم به آن اضافه کنید و قبل از خوابیدن مصرف کنید.

کره: مقدار کمی کره تصفیه شده را درون مایکروویو گرم کنید و با استفاده از قطره‌چکان دو یا سه قطره از این کره ولرم را درون هر سوراخ بینی­تان بریزید. این کار را هر روز قبل از خوابیدن و بعد از بیدارشدن از خواب تکرار کنید.

پودر هل: نصف قاشق چای­خوری پودر هل را به یک لیوان آب گرم اضافه کنید و نیم ساعت قبل از خواب بنوشید. این کار خروپف را به‌تدریج کاهش می­دهد.

پودر زردچوبه: ۲ قاشق چای­خوری پودر زردچوبه را به یک لیوان شیر گرم اضافه کنید و نیم ساعت قبل از خواب بنوشید. این کار را هر شب تکرار کنید.

برگ گزنه: یک قاشق غذاخوری از برگ­های خشک شده گزنه را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید، اجازه دهید تا ۵ دقیقه بماند و سپس قبل از خواب بنوشید و حتی می‌توانید دو تا سه فنجان از آن را در طول روز بنوشید.

سیر خام: یک یا دو عدد سیر خام را بجوید و بعد یک لیوان آب بنوشید. این درمان را قبل از خواب انجام دهید که به کاهش خروپف کمک می­کند.

عسل: یک قاشق غذاخوری عسل را به یک لیوان آب گرم اضافه کنید و قبل از خواب بنوشید. این روش را هر شب تکرار کنید. همچنین می‌توانید از عسل برای شیرین کردن چای که بعد از شام می‌نوشید، استفاده کنید.

بابونه: یک قاشق غذاخوری گل بابونه یا چای کیسه­ای بابونه را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید و حدود ۱۵ دقیقه صبر کنید. یک قاشق چای­خوری عسل به آن اضافه کنید و قبل از خوابیدن آن را بنوشید.

آناناس: بعد از شام چندتکه آناناس مصرف کنید که اثر ضدالتهابی هم دارد.