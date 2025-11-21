پخش زنده
خروپف در میان مردم یک مشکل شایع است و هرچند برخی آن را عادی میدانند اما پزشکان آن را به عنوان یک عارضه عنوان می کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،خروپف (Snoring) صدای غالباً بلند یا خشنی است که در هنگام خواب ایجاد میشود. شما زمانی خرخر میکنید که جریان هوا در هنگام تنفس باعث لرزش بافتهای پشت گلویتان شود. خروپف میتواند از طریق بینی، دهان یا هر دوی آنها صورت بگیرد. برخی از افراد فکر میکنند که خروپف فقط در مراحل عمیق خواب اتفاق میافتد، اما واقعیت این است که خروپف میتواند در هر مرحلهای از خواب رخ دهد.
خروپف در میان مردم یک مشکل شایع است. ۵۷% از مردان بزرگسال و ۴۰% از خانمها در خواب خروپف میکنند. بیشتر این افراد در رده سنی بین ۴۰ تا ۶۰ سال هستند. یکچهارم کسانی که خروپف میکنند، آن را یک بیماری یا عارضه نمیدانند و خروپف را بسیار عادی تلقی میکنند. حدود ۱۰ تا ۱۲ % از کودکان هم در خواب خروپف میکنند. میتوان گفت که خروپف با وجود اینکه برای دیگران آزاردهنده است، اما بهطورکلی، پدیدهای بیضرر است، با این وجود در بعضی از افراد خروپف نشاندهنده یک اختلال پزشکی جدی به نام آپنه انسدادی خواب (OSA) است و باید حتماً تحت درمان قرار بگیرد. اگر میخواهید همهچیز را درباره خروپف، علل و عوارض آن و راههای درمانش بدانید، تا انتهای این متن با ما همراه باشید!
عوارض خروپف چیست؟
خروپف گاهی چیزی بیشتر از یک مزاحم است. گذشته از اینکه میتواند باعث ایجاد اختلاف میان شما و هماتاقیهایتان شود، اگر ناشی از OSA باشد، ممکن است در معرض عوارض بسیاری قرار بگیرید. خروپف سبک ممکن است کیفیت کلی خواب شما را مختل نکند، اما عوارض زیر را در پی دارد:
خواب آلودگی روزانه
ناامیدی یا عصبانیت مکرر
مشکل در تمرکز
خطر بیشتر فشار خون بالا، بیماریهای قلبی و سکته مغزی
افزایش خطر مشکلات رفتاری، مانند پرخاشگری یا مشکلات یادگیری در کودکان مبتلا به OSA
افزایش خطر تصادفات وسایل نقلیه موتوری به دلیل کمبود خواب
چه عواملی باعث میشوند که در خواب خروپف کنیم؟
خروپف میتواند دلایل متعددی داشته باشد، اما اغلب به خاطر یکی از مشکلات زیر اتفاق میافتد:
داشتن لوزه سوم
داشتن پولیپ بینی یا انحراف تیغه بینی
آپنه انسدادی خواب (OSA)
چاقی گردن
انحراف تیغه بینی
سیگارکشیدن قبل از خواب
نوشیدن الکل قبل از خواب
آلرژی یا التهاب سرماخوردگی
مصرف داروهایی مانند داروهای خوابآور، ضد سرماخوردگی یا آنتیهیستامین
خوابیدن بر روی متکایی که بیش از حد نرم است
به پشت خوابیدن یا بهاصطلاح طاقباز خوابیدن
داشتن اضافهوزن
بالارفتن سن و تحلیل رفتن ماهیچههای گلو
بارداری
وضعیت یائسگی
وراثت و داشتن سابقه خانوادگی خروپف یا آپنه انسدادی خواب
علل خروپف
خروپفهای بلند میتواند اختلال جدی آپنه انسدادی خواب باشد. آپنه انسدادی خواب (OSA) انسدادی است که باعث قطع تنفس و اختلال در خواب میشود. اگر شبها در خواب با صدای بلند خروپف میکنید و یکی یا چند مورد از نشانههای زیر را هم دارید، خروپف خطرناک است و بهتر است حتماً به پزشک مراجعه کنید:
در هنگام تنفس مکث میکنید
در طول روز به شدت احساس خوابآلودگی میکنید
اختلال خواب دارید
سردردهای صبحگاهی به سراغتان میآیند
مشکلات تمرکز یا حافظه دارید
فشار خونتان بالاست
تحریکپذیر یا افسرده شدهاید
روشهای درمان خروپف
برای درمان خروپف، راههای زیادی وجود دارد که برخی از آنها مانند عملهای جراحی، هزینه زیادی را بهدنبال دارند. درحال حاضر، روشهای جدیدتری برای درمان خروپف ابداع شدهاند که آسان، ارزان و بیخطر هستند. در ادامه، با این روشها که شامل درمان خروپف با داروهای گیاهی، چسب ضدخروپف، قطره ضدخروپف، گیره بینی رفع خروپف و قرص برای درمان خروپف هستند، بیشتر آشنا میشویم.
درمان خروپف با داروهای گیاهی
عرق نعنا: یک یا دو قطره عرق نعنا را به یک لیوان آب اضافه کنید و قبل از اینکه بخوابید قرقره کنید، این کار را هر شب تکرار کنید.
روغن زیتون: برای درمان خروپف، هر شب قبل از خواب ۲ یا ۳ قطره روغن زیتون را بخورید. اگر از طعم آن خوشتان نمیآید، مقداری عسل هم به آن اضافه کنید و قبل از خوابیدن مصرف کنید.
کره: مقدار کمی کره تصفیه شده را درون مایکروویو گرم کنید و با استفاده از قطرهچکان دو یا سه قطره از این کره ولرم را درون هر سوراخ بینیتان بریزید. این کار را هر روز قبل از خوابیدن و بعد از بیدارشدن از خواب تکرار کنید.
پودر هل: نصف قاشق چایخوری پودر هل را به یک لیوان آب گرم اضافه کنید و نیم ساعت قبل از خواب بنوشید. این کار خروپف را بهتدریج کاهش میدهد.
پودر زردچوبه: ۲ قاشق چایخوری پودر زردچوبه را به یک لیوان شیر گرم اضافه کنید و نیم ساعت قبل از خواب بنوشید. این کار را هر شب تکرار کنید.
برگ گزنه: یک قاشق غذاخوری از برگهای خشک شده گزنه را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید، اجازه دهید تا ۵ دقیقه بماند و سپس قبل از خواب بنوشید و حتی میتوانید دو تا سه فنجان از آن را در طول روز بنوشید.
سیر خام: یک یا دو عدد سیر خام را بجوید و بعد یک لیوان آب بنوشید. این درمان را قبل از خواب انجام دهید که به کاهش خروپف کمک میکند.
عسل: یک قاشق غذاخوری عسل را به یک لیوان آب گرم اضافه کنید و قبل از خواب بنوشید. این روش را هر شب تکرار کنید. همچنین میتوانید از عسل برای شیرین کردن چای که بعد از شام مینوشید، استفاده کنید.
بابونه: یک قاشق غذاخوری گل بابونه یا چای کیسهای بابونه را به یک فنجان آب جوش اضافه کنید و حدود ۱۵ دقیقه صبر کنید. یک قاشق چایخوری عسل به آن اضافه کنید و قبل از خوابیدن آن را بنوشید.
آناناس: بعد از شام چندتکه آناناس مصرف کنید که اثر ضدالتهابی هم دارد.