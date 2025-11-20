فرزاد چراغی دومین دیدار خود در رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های المپیک ناشنوایان را با برتری مقابل حریف برزیلی به پایان رساند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز فرزاد چراغی مقابل حرفی از برزیل به برتری رسید.

چراغی گیم نخست این دیدار را با برتری ۱۱ بر ۳ تمام کرد و در دو گیم دیگر هم به برتری ۱۱ بر ۲ دست یافت.

این پینگ پنگ باز کشورمان امروز در اولین دیدار خود مقابل نماینده ژاپن متحمل شکست ۳ به ۲ خورد.

سما شهبازی دیگر نماینده تنیس روی میز ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان است که دو دیدار امروز خود را برابر حریفانی از روسیه و ژاپن واگذار کرد.