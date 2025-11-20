پخش زنده
رئیس حوضه آبریز رودخانه زهره و حوضههای جنوبی کشور بر لزوم حفاظت و مدیریت علمی از رودخانهها به عنوان شریانهای آبی برای تضمین امنیت آبی و پایداری زندگی در کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرزاد احسانی در نشست تخصصی هماندیشی مسائل حوزه رودخانهها و سواحل که با حضور نمایندگان شرکتهای آب منطقهای سه حوضه آبریز در بندر بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: همانگونه که رگها، خون را به تمامی اندامهای بدن میرسانند، رودخانهها نیز همچون شریانهایی حیاتی، جان و تازگی را به پیکره طبیعت و محیطزیست میبخشند و تداوم حیات و پایداری سرزمین ما در گرو سلامت آنهاست.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این گردهمایی، تبادل تجربیات، شناخت نوآوریها و بررسی راهکارهای عملیاتی شده توسط شرکتهای آب منطقهای در مواجهه با چالشهای رودخانههاست، افزود: این نشست به دنبال شناسایی و تبادل راهکارهای فنی و اجرایی در حوزههایی مانند مهندسی رودخانه، لایروبی و مسائل حقوقی مرتبط با حد و بستر رودخانههاست که تاکنون کمتر مورد توجه یا بهره برداری قرار گرفتهاند.
رئیس حوضه آبریز رودخانه زهره، جراحی و حوضههای جنوبی کشور تأکید کرد: این گونه تبادل نظرها و تجربیات میتواند بسترساز رویکردی بهینه و جامع برای حل مسائل پیشرو، اعم از فنی، حقوقی و نیروی انسانی در شرکتهای آب منطقهای باشد.
احسانی در پایان با ابراز امیدواری از تداوم برگزاری چنین نشستهایی، بیان کرد: امیدواریم این تلاشها، سرآغاز برکاتی برای کشور و عرصههای طبیعی باشد و به ارتقای جایگاه علمی و عملی مدیریت یکپارچه رودخانهها در کشور بینجامد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر نیز با بیان اینکه حکمرانی آب باید محور همه تصمیمات توسعهای استان باشد، اظهار داشت: مدیریت منابع آبی نهتنها عامل رشد اقتصادی، بلکه عامل حفظ امنیت اجتماعی و زیستمحیطی نیز هست.
عبدالطیف عباسینژاد افزود: هر طرحی که بدون ملاحظه ظرفیت آبی و توازن بین منابع و مصارف اجرا شود، نه تنها به رشد استان کمکی نخواهد کرد بلکه میتواند تهدیدی برای پایداری زیستمحیطی باشد. از همینرو دستگاههای اجرایی باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی، تراز منابع آبی و مطالعات بستر و حریم رودخانهها را لحاظ کنند.
وی با اشاره به آمار عملکردی استان در پنج سال گذشته اشاره گفت: در استان بوشهر حدود ۱۶ هزار کیلومتر رودخانه شناسایی شده که از این میزان، حدود یکهزار کیلومتر در محدودههای شهری و روستایی قرار دارد.
عباسی نژاد عنوان کرد: طی پنج سال اخیر، مطالعات تعیین بستر و حریم حدود یکهزار کیلومتر از این رودخانهها نیز انجام شده است.
وی افزود: در همین مدت، حدود ۳۲۰ هکتار از تصرفات حریم رودخانهها آزادسازی، ۲۳۰ هکتار لایروبی و ۵۰ هکتار نیز ساماندهی شده است تا از تکرار تجاوز به بستر و مسیر رودخانهها جلوگیری شود.
به گفته عباسینژاد، تاکنون مطالعات تعیین بستر و حریم ۲۲۵۰ کیلومتر از رودخانههای استان بهصورت سراسری انجام شده و هر سال نیز حدود ۵ تا ۶ هزار استعلام در این زمینه از سوی دستگاهها و شهروندان پاسخگویی میشود.
وی افزود: این اقدامات با هدف صیانت فنی و قانونی از منابع آبی و کاهش خطرات ناشی از سیلاب در حال انجام است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای بوشهر با اشاره به ویژگیهای اقلیمی استان گفت: بارندگی در بوشهر معمولاً کوتاهمدت ولی با شدت زیاد است؛ همین امر باعث بروز روانآبهای سریع و سیلابی میشود و فاصله کوتاه کوه تا دریا و شیب زیاد زمین باعث افزایش سرعت حرکت آب میشود که در صورت انسداد مسیر رودخانهها خطرات جدی برای سکونتگاهها در پی خواهد داشت.
عباسینژاد در پایان از مردم خواست در حفظ بستر طبیعی رودخانهها سهیم باشند و هرگونه تصرف یا تجاوز را به ادارات منابع آب شهرستان مربوطه اطلاع دهند تا مسیر عبور سیلاب همواره باز بماند.
این نشست تخصصی با حضور رؤسا، معاونین و کارشناسان حوضه آبریز زهره، جراحی و حوضههای جنوبی، حوضه آبریز جنوب غرب فلات و کارون بزرگ و حوضه آبریز زاینده رود و معاونین و مدیران ده شرکت آب منطقهای این حوضههای آبریز در دو روز به میزبانی شرکت آب منطقهای بوشهر برگزار شد.