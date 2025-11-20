پخش زنده
بعد از تماس یکی از شهروندان با خبرگزاری صدا و سیما، مطلع شدیم در بزرگراه آزادگان محدوده بزرگراه امام علی چند ماهی است که در یک محل آب در حال هدر رفتن است. خبرنگار ما به محل رفت و این موضوع رو تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، منابع آگاه می گویند به علت نشتی لوله در این محل در طول سه ماه، هر سیزده ثانیه ۸ لیتر آب به هدر رفته است . این درحالیست که مسئولان شهرداری و آبفا بعداز ماهها اختلاف سرانجام رسیدگی فوری به این مشکل را در دستور کار قرار داده اند.