پیگیری یک پیام مردمی؛

هدر رفت آب در بزرگراه آزادگان؛ مقصر آبفا یا شهرداری ؟

بعد از تماس یکی از شهروندان با خبرگزاری صدا و سیما، مطلع شدیم در بزرگراه آزادگان محدوده بزرگراه امام علی چند ماهی است که در یک محل آب در حال هدر رفتن است. خبرنگار ما به محل رفت و این موضوع رو تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کرد.