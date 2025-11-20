



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۴ دستگاه خودرو و کشف انواع کالای فاقد مجوز به ارزش ۱۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی اظهار کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی با همکاری ماموران پاسگاه انتظامی شهید برهان حقیقی در اجرای طرح‌های مبارزه با کالا‌های فاقد مجوز حمل، حین کنترل خودرو‌های عبوری در محور مواصلاتی، به ۴ دستگاه پژو ۴۰۵ مشکوک و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از خودرو‌های مذکور ۲۵۰ عدد وای فای و ۵۸ بسته کابل مربوطه، ۳۳۵ ثوب پوشاک و ۷۴۰ کیلوگرم غذای حیوانات خارجی فاقد مجوز حمل را کشف و در این رابطه ۴ نفر را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد تصریح کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال برآورد کردند و متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.