به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده انتظامی شهرستان سردشت با اشاره به شناسایی و انهدام کارگاه تولید موادمخدر شیشه در این شهرستان گفت: با تلاش‌های گسترده و اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان، فعالیت یک باند تولید و قاچاق مواد مخدر از نوع شیشه شناسایی و متلاشی شد.

سرهنگ زین‌العابدین آقاپور افزود: پس از رصد‌های اطلاعاتی مشخص شد اعضای این باند با راه‌اندازی یک کارگاه پخت و تولید شیشه در سطح شهرستان، در زمینه تولید مواد مخدر صنعتی فعالیت می‌کردند.

سرهنگ آقاپور تصریح کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر سردشت با اشراف کامل اطلاعاتی و در عملیاتی ضربتی، با همکاری دستگاه قضایی موفق به انهدام این کارگاه شده و ۱۰ کیلوگرم مواد مخدر صنعتی شیشه را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سردشت اضافه کرد: در این عملیات دو نفر متهم دستگیر شده و یک دستگاه خودروی سواری مرتبط با این پرونده هم توقیف شد.

سرهنگ آقاپور افزود: متهمان پس ازتشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.