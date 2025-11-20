اجلاس شورای منطقه‌ای مدیران ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس منطقه ۳ کشور در قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اجلاس شورای منطقه‌ای مدیران ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هفت استان کشور (منطقه ۳) شامل استان‌های اصفهان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان، ایلام و قم برگزار شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: هم افزایی بین استانی و بررسی و ارتقاء کیفیت فنی پروژه‌ها از جمله اهداف برگزاری این گردهمایی است.

علیرضا راشکی افزود: در بازدید از ۱۰ طرح با اولویت طرح‌های نهضت توسعه عدالت آموزشی آنچه نمود خوبی در استان قم داشت احداث پروژه‌های فاخر و منسجم در مجتمع‌های در حال احداث و بهره‌برداری بود که این امر حاکی از برنامه‌ریزی منسجم و خوب در اداره کل نوسازی و مدیریت کلان استان قم بوده است.

وی الگوبرداری از ۱۰ طرح بازدید شده شامل ۵ طرح منتخب استان و ۵ طرح منتخب اعضای شورای منطقه ۳ کشور را از دیگر اهداف این اجلاس دو روزه دانست و گفت: اجلاس منطقه‌ای، بهترین فرصت برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تجربیات استان‌ها برای افزایش بهره‌وری کیفی در این عرصه می‌باشد.

اکبر بهنام جو استاندار قم هم در این جلسه مدرسه سازی را پایه گذار تمامی عرصه‌های توسعه‌ای در کشور عنوان و بر لزوم توجه به ساخت مدارس با هدف ایجاد محیطی مناسب برای تکاپوی دانش آموزان به دور از ایجاد ناراحتی برای ساکنین تاکید کرد و افزود: پیش بینی زیر ساخت‌های مناسب برای دو منظوره ساختن مدارس به ویژه در استان‌های دارای ظرفیت گردشگری و مذهبی باید مورد توجه متولیان امر باشد.