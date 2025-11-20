عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: قیمت واقعی بنزین در کشور حداقل ۶۰۰۰ تومان است و عرضه آن به نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان به معنای پرداخت یارانه آشکار از سوی دولت و مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مالک شریعتی در جریان برگزاری رویداد «پیشگامان رهایی» در دانشگاه تهران در سخنان خود گفت: به فرض صفر بودن قیمت بنزین داخلی، کف قیمت فعلی بنزین ۶۰۰۰ تومان است. بنابراین اینکه گفته می‌شود بنزین را گران به مردم می‌دهیم حرف غلطی است.

وی افزود: بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی که امروز در اختیار مردم قرار دارد، قطعاً دارای یارانه است. این یارانه پنهان نیست بلکه آشکار است و هزینه اضافی آن از جیب دولت و عموم مردم تأمین می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های سوختی تأکید کرد که ادامه این روند موجب فشار بر منابع عمومی کشور خواهد شد و باید راهکارهای عملی برای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی انرژی در نظر گرفته شود.

پلکانی کردن و نرخ سوم بنزین به طبقات اصلی برخورد نمی‌کند مخاطب این مدل‌های قیمت‌گذاری فقط طبقات دارای خودرو هستند

برای جلوگیری از قاچاق سوخت نمی‌توانیم قیمت آن را مثلا ۳۰ هزار تومان بکنیم چون شدنی نیست

پول دست مردم است ما بلد نبودیم سرمایه مردم را به سمت تولید سوق بدهیم

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه‌ها در کشور زیاد است مثلا در زمان ثبت نام خودرو 700 همت پول در بازار خودرو بلوکه شد و پول دست مردم است و ما بلد نبودیم سرمایه مردم را به سمت تولید سوق بدهیم.

وی افزود: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در مجلس تصویب شده است و نقدینگی کشور 12 هزار همت است و بر اساس برخی برآوردها 15 میلیارد دلار اسکناس ارز در اختیار مردم است.