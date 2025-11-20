پخش زنده
امروز: -
جانشین معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران گفت: ۸۶ درصد مصوبات پشتیبانی از سپاه در استان خوزستان اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار علی فضلی در نشست منطقهای قرارگاه شهید شاطری که با حضور استانداران و فرماندهان سپاه استانهای خوزستان، ایلام و لرستان به میزبانی استانداری خوزستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در استان ولایتمدار خوزستان ۸۶ درصد، در استان ایلام ۸۵ درصد و در استان لرستان ۸۰ درصد از مصوبات پشتیبانی از سپاه اجرایی شده است.
وی افزود: صمیمانه از استاندار، همه مدیران، نمایندگان مجلس و فرماندهان استان خوزستان بهخاطر همت، درایت و توجهشان در اجرای این مصوبات قانونی قدردانی میکنم.
جانشین معاون هماهنگکننده سپاه پاسداران تصریح کرد: مردم عزیز و شریف استان ولایتمدار خوزستان، همانگونه که امام عظیمالشأن ما فرمودند، دین خود را به اسلام ادا کردند و در جنگ تحمیلی ۱۲روزه نیز به شایستگی در کنار رزمندگان قرار گرفتند.
وی اظهار کرد: جلسه بسیار خوبی از صبح برگزار شده و اکنون به نتیجه و جمعبندی نهایی رسیدهایم که امید است باقی مصوبات نیز به زودی محقق شود.
استاندار خوزستان نیز در این نشست گفت: این ابتکار جالب شرایطی برای همفکری و همراهی فراهم کرد تا همه در کنار هم برای تقویت سپاه پاسداران به عنوان سربازان جانبرکف ولایت کمک کنیم.
سید محمدرضا موالیزاده، تاکید کرد: این همدلی و همگرایی بسیار به پیشبرد کارها کمک میکند و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
وی بیان کرد: همه ما خود را سرباز ولایت میدانیم و محکم و استوار پشت سر فرماندهی معظم کل قوا خواهیم بود.
استاندار خوزستان گفت: همواره از هرگونه مساعدت، پشتیبانی و اقدامی که به پیشبرد ماموریتهای سپاه کمک کند، دریغ نخواهیم کرد.
وی افزود: ما در خدمت نیروهای جان بر کف سپاه هستیم، چرا که همه ما سرباز ولایت هستیم.
استاندار خوزستان تأکید کرد: یکی در کسوت نمایندگی مجلس، دیگری در لباس مقدس سپاه و دیگری در ماموریتهای اجرایی، همه ما دست به دست هم داده و محکم و استوار پشت سر فرماندهی معظم کل قوا خواهیم بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است تا آخرین نفس در جهت ارتقای روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و قرارگیری آن در مرتبهای بالاتر به حول و قوه الهی تلاش کنیم.
همچنین استاندار لرستان در ادامه با تجلیل از سپاه پاسداران اظهار داشت: جمله ارزشمند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی که فرمودند، اگر سپاه نبود، کشور نبود، برای همه ما روشن بود و در جریان جنگ ۱۲ روزه، عظمت و قدرت سپاه بیش از پیش آشکار شد.
سید سعید شاهرخی افزود: زمانی که غرش موشکهای قدرتمند سپاه، بیچارگی رژیم صهیونیستی را رقم زد، ارزش کار این نهاد دفاعی به طور کامل مشخص شد و همه ما مدیون فداکاریهای سپاه هستیم و باید در کنار نیروهای مسلح باشیم.
همچنین استاندار ایلام دیگر سخنران این نشست گفت: ما در جنگ تحمیلی دوازده روزه و همچنین در ایام اربعین، پشتیبانی و حضور بیدریغ سپاه را به طور کامل مشاهده کردیم.
احمد کرمی تاکید کرد: ما جدای از این مجموعه نیستیم و هر آنچه که از دستمان برآید برای پشتیبانی از سپاه انجام خواهیم داد. پیشرفت صددرصدی در اجرای مصوبات در این سه استان، گویای همین عزم و همکاری است.
وی خاطرنشان کرد: امید است با همفکری انجام شده در این نشست، تکالیف باقیمانده نیز به طور کامل اجرایی شود.
نشست منطقهای قرارگاه شهید شاطری با حضور استانداران و فرماندهان سپاه استانهای خوزستان، ایلام و لرستان، به میزبانی استانداری خوزستان برگزار شد.