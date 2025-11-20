به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تیپ ۱۵ نیرو مخصوص امام حسن مجتبی (ع) شهرستان بهبهان میزبان ۵ آلاله زهرایی جاویدنام دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

سردار نوشاد آبداری، فرمانده تیپ ۱۵ نیرو مخصوص امام حسن مجتبی (ع) بهبهان گفت: شهدای والامقام حلقه وصل نسل امروز با دوران هشت سال دفاع مقدس هستند.

وی افزود: شهدای گمنام جاودانه و حقیقت همیشه زنده هستند و هرچه داریم از برکت وجود شهدای گراقندر است و ان شاءالله بتوانیم در مسیر آنها گام برداریم و قدردان آنها باشیم.

پیکر مطهر این پنج شهید گمنام پس از تشییع در بهبهان ، به شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد منتقل شدند.