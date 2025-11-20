پخش زنده
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانغربی گفت: این دانشگاه با پشتوانه جمعیت ۵۰ هزار نفری و ساختار گسترده علمی، آمادگی کامل برای حمایت از شرکتهای خلاق، صنایع فرهنگی و توسعه فناوریهای نرم در استان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدرضا ولیلو در نخستین رویداد صنایع خلاق و فرهنگی استان که در واحد ارومیه برگزار شد با اشاره به نقش دانشگاهها در رشد صنایع خلاق و فرهنگی اظهار کرد: مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی بهعنوان «بزرگترین نهاد آموزش عالی استان» با حدود ۳۸ هزار دانشجو و ۴۲ درصد سهم آموزش عالی استان، ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی از توسعه فناوریهای فرهنگی، نرم و صنایع خلاق دارد.
وی با اشاره به جایگاه معاونت سما در تربیت نسل جدید دانش آموزان مهارتمحور افزود: این مجموعه با ۲۴ مدرسه و حدود ۵ هزار دانشآموز در سطح استان فعالیت میکند و در کنار جمعیت دانشجویی، استادان و کارکنان، نزدیک به ۵۰ هزار نفر بهطور مستقیم با دانشگاه در ارتباط هستند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانغربی با اشاره به برنامههای ستادی استان گفت: استاندار آذربایجانغربی ستادهای متعددی را برای مدیریت حوزههای راهبردی استان تعریف کردهاند که یکی از مهمترین آنها ستاد نوآوری و فناوری است. دبیرخانههای این ستاد به دانشگاهها واگذار شده و دانشگاهها آن نیز مسئولیتهای راهبردی در جهت پیشبرد فناوریهای نوین بر عهده دارد.
ولیلو با اشاره به وضعیت زیستبوم فناوری استان بیان کرد: آذربایجانغربی دارای ۱۰۴ شرکت دانشبنیان و مراکز رشد متعدد است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این میان پنج مرکز رشد و دو سرای نوآوری فعال دارد که در کنار سایر دانشگاهها و با همافزایی میان دستگاههای مختلف، گامهای اثرگذاری در توسعه فناورانه استان برداشته شده است.
وی ظرفیتهای ویژه استان را در سطح ملی کمنظیر دانست و اضافه کرد: وجود ۲۵ درصد از مرزهای فعال کشور با سه کشور ترکیه، جمهوری آذربایجان و اقلیم کردستان عراق یک فرصت جدی برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و صنعتی محسوب میشود و میتواند زمینهساز رشد صنایع خلاق و صادرات محصولات فرهنگی باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانغربی با قدردانی از حضور دبیر ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در این رویداد بیان کرد: حضور سیدمهدی شریفی یک مزیت راهبردی برای استان است و میتواند فرایند تسهیلات، اعتبارات و تسهیلگری در حوزه صنایع خلاق را سرعت ببخشد. صنایع، کارخانهها، شرکتها و واحدهای فناور استان نیز آمادگی همکاری برای توسعه این بخش را اعلام کردهاند.
ولیلو با اشاره به زیرساختهای دانشگاه آزاد اسلامی در آذربایجانغربی توضیح داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با ۱۱ دانشکده مستقل و جایگاه سطح یک پلاس در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کشور، برخوردار از امکانات آموزشی، پژوهشی و فناورانه گسترده است. همچنین ۷۰۰ عضو هیئت علمی تماموقت در رشتههای مختلف علمی در استان فعالیت میکنند که میتوانند پشتیبان توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم باشند.
وی تأکید کرد: دانشگاه آزاد اسلامی آماده است با تمام ظرفیتهای خود از شرکتهای خلاق، مجموعههای دانشبنیان، خانههای خلاق و صنایع فرهنگی حمایت کند و انتظار میرود ستاد توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم نیز در مسیر پشتیبانی و حمایت از این شرکتها نقشآفرینی بیشتری داشته باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجانغربی ابراز امیدواری کرد که نتایج این همافزایی در آینده نزدیک در توسعه صنایع فرهنگی و نرم استان نمایان شود.