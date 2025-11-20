پخش زنده
شهید گمنام وطن همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در شهر باخرز تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهر باخرز گفت: شهرستان باخرز همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) میزبان یک شهید گمنام و بر دوش مردم شیعه و اهل سنت این خطه تلفیقی تشییع شد.
محمدرضا رضایی افزود: این شهید گمنام ۱۷ سال سن داشته و در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو عراق به شهادت میرسد.
وی ادامه داد: صبح امروز مراسم وداع و مشایعت پیکر این شهید گمنام از حسینیه امالبنین (س) تا چهارراه ولیعصر (عج) شهر باخرز با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد.
رضایی با بیان اینکه تشییع شهید گمنام در روستا نیز برنامهریزی شده است، گفت: عصر دیروز چهارشنبه پیکر شهید وارد باخرز شد و مورد استقبال مردم روستاهای کوه سفید، کافچ، آویان، آبخیزه، فریآباد، تورانه و چهارطاق و شهر علیاشهر قرار گرفت.
وی بیان کرد: همچنین پیکر این شهید گمنام پس از تشییع در شهر باخرز، به روستاهای قلعهنو شاملو، جیزآباد، اشتیوان، سیهلاخ، گندمشاد و نصرتآباد منتقل خواهد شد.
فرماندار باخرز خاطرنشان کرد: با هدف برنامهریزی و ساماندهی، ستاد برگزاری مراسم استقبال و تشییع شهید گمنام در این شهرستان تشکیل شد و آیین تشییع در شهر باخرز به خوبی انجام شد و روستانشینان، به ویژه دانشآموزان و بانوان، در حد توان خود از این شهید استقبال و میزبانی کردند.