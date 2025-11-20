به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، در مراسم یادواره شهدای اقتدار و شهدای اخیرزندان اوین در جنگ 12 روزه که در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سیرجان برگزار شد 5 نفر زندانی جرائم غیرعمد هم آزاد شدند.

در این مراسم رضا ذوالفعلی‌نژاد مدیرکل زندان‌های استان کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای زندان اوین در جریان دفاع مقدس 12 روزه گفت: به برکت خون شهدای گرانقدر، خداوند متعال خطرات بسیاری را از جمله در جریان حمله وحشیانه رژیم منحوس صهیونیستی به میهن اسلامی از ایران عزیز برطرف کرد



حجت الاسلام والمسلمین عباس مسلمی زاده امام جمعه سیرجان هم گفت: در جنگ دوازده روزه ما باید قدردان زحمات عزیزانی مانند سرداران سرافراز و ایثارگر، شهیدان سلامی و حاجی زاده باشیم که امروز اقتدار و پیشرفت موشکی مان را مدیون شان هستیم.





