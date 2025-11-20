حاجیه خانم حوا غلامی دهبنه مادر صبور و مقاوم شهیدان سیدمصطفی و سیدمحمد گلگون از شهرستان تنکابن به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ الگوی صبر و استقامت، بانوی مومنه و فقیده سعیده حاجیه خانم حوا غلامی دهبنه مادر بزرگوار و صبور شهیدان سیدمصطفی و سیدمحمد گلگون از شهرستان تنکابن به دلیل کهولت سن پس از سال‌ها چشم انتظاری دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر مطهر مادر شهیدان والامقام گلگون ساعت ۹/۳۰ صبح روز جمعه ۳۰ آبان ماه در گلزار شهدای وادی تنکابن تشییع و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده خواهد شد.

شهید سید محمد گلگون متولد ششم دی ماه ۱۳۴۴ و در سوم اسفند ۱۳۶۴ در والفجر هشت و شهید سید مصطفی گلگون متولد ۲۱ مرداد ۱۳۳۹ و در ۳۱ فروردین ۱۳۶۷ در جنوب فاو به درجه رفیع شهادت نائل شدند.