به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،کریدور شهدای اقتدار منطقه آزاد ارس به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های ترانزیتی و اقتصادی در شمال غرب کشور نقش کلیدی در ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. این کریدور که از مناطق آزاد ارس و جلفا عبور می‌کند به عنوان راهی موثر برای اتصال ایران به کشور‌های حوزه قفقاز و اروپا به شمار می‌رود.

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی از بزرگترین گلخانه هیدروپونیک کشور و باغات جدید این مجموعه در منطقه آزاد ارس بازدید کرد.

این مجموعه که در حال حاضر بزرگترین باغات مدرن و گلخانه‌های هیدروپونیک کشور را در خود دارد شامل هفتاد هکتار گلخانه‌های زیر کشت میوه‌های استوایی از جمله موز، پاپایا، پشن فروت، دراگون فروت و همچنین سبزیجات و صیفی جات مختلف شامل دلمه، گوجه فرنگی و بادمجان است.

میزان تولید سالانه این مجموعه در حال حاضر ۵۰ هزار تن است که بخش عمده آن به روسیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود. گفتنی انرژی مورد این مجموعه ۲۳۰ هکتاری که در حال حاضر ۴۰ هکتار از آن آماده بهره برداری و ۱۲/۵ هکتار آن زیر کشت است از نیروگاه خورشیدی و سولار تامین می‌شود.