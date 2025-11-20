آیت الله سبحانی از مراجع تقلید در دیدار رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج می‌تواند با برنامه ریزی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی، مساجد را به پایگاهی برای گسترش معارف قرآنی و دینی تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید در دیدار سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ویژگی‌های بسیج گفت: سازمان بسیج با سایر نهاد‌ها فرق دارد و این نهاد مسئولیت‌های زیادی دارد و هر جایی لازم باشد با اخلاص فعالیت می‌کند.

این مرجع تقلید افزود: بسیج باید ظرفیت‌های مختلفی را ایجاد کند و قابلیت‌های متفاوتی داشته باشد تا به اقتضای شرایط روز بتواند نقش موثر خود را ایفا کند.

آیت الله سبحانی با اشاره به ضرورت گسترش فعالیت‌های قرآنی و معارف دینی در سطح شهر‌ها توسط بسیج گفت: به عنوان نمونه در فصل تابستان، مساجد و اماکن مشخصی را در شهر‌ها برای فعالیت‌های قرآنی و معارف دینی اختصاص دهید تا مساجد تبدیل به پایگاهی برای معارف قرآنی و دینی شود.