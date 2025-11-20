دو حادثه رانندگی در جاده های سمنان به مهدیشهر و لاسجرد به ده نمک در مجموع ۲ کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، دو حادثه رانندگی در جاده های سمنان به مهدیشهر و لاسجرد به ده نمک در مجموع ۲ کشته و ۶ مصدوم بر جای گذاشت.

در حادثه واژگونی پژو پارس در محور سمنان به مهدیشهر ؛ ۷ کیلومتر بعد از سمنان ، یک نفر در دم کشته شد و ۳ نفر مصدوم شدند.

واژگونی ال ۹۰ در مسیر لاسجرد به ده نمک ۱۰ کیلومتر بعد لاسجرد هم یک کشته و ۳ مصدوم داشت .

علت هر دو حادثه در دست بررسی است.