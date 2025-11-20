به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی مشخصات این لاله‌های پرپر شده و محل‌های خاکسپاری آنها را هم بیان کرد و توضیح داد: یک شهید در شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان غربی تدفین می‌شود که براساس شناسایی انجام شده ۲۵ سال سن داشته و در عملیات والفجر ٣ به شهادت رسیده و در منطقه عملیاتی مهران تفحص شده است. یک شهید گمنام دیگر که در شهر نازک علیا پلدشت به جایگاه ابدی سپرده می‌شود ۲۷ ساله است که در منطقه شلمچه تفحص شده و در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده و شهید گمنام دیگر در قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) به خاک سپرده خواهد شد که این شهید نیز ۲۰ ساله و در عملیات خیبر به شهادت رسیده و در منطقه مجنون تفحص شده است.



سردار وحیدی گفت: پیکر سه شهید دیگر که به صورت امانی در استان حضور دارند، پس از سفر به مناطق مختلف استان به ستاد معراج شهدای تهران عودت داده خواهند شد.



وی اظهار داشت: برنامه محوری و اصلی تشییع شهدای گمنام دوران دفاع مقدس همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز (دوشنبه) ۳ آذر در میدان انقلاب ارومیه برگزار و برای خاکسپاری به محل‌های تعیین شده منتقل می‌شوند.



سردار وحیدی گفت: با حضور ٣ شهید گمنام جدید شمار شهدای گمنام تدفین شده در استان به ۷۴ شهید خواهد رسید.