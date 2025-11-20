پخش زنده
شبکه افق به مناسبت ایام سوگواری شهادت صدیقه طاهره (س)، مجموعهای از برنامهها و مستندهای ویژه پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «تکیه»، از شنبه اول آذر هر شب ساعت ۲۲، از آستان مقدس امامزاده قاضیالصابر (ع) پخش میشود. این برنامه با حضورحجتالاسلام محمدمهدی طباخیان و با اجرای رضا ملایی در چهار شب متوالی میزبان مخاطبان خواهد بود. حجتالاسلام حسین مودب، وحید قاسمی، قاسم صرافان و محمود حبیبی کسبی، شاعرانی هستند که در این چهار شب در «تکیه» حضور خواهند داشت.
از شنبه اول آذر، برنامه «راه نو»، با سخنرانی حجتالاسلام راجی؛ استاد حوزه و دانشگاه درباره شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، در قالب ۴ قسمت هر روز ساعت ۱۲:۳۰، پخش میشود.
همچنین از اول تا ۴ آذر، بخشهایی از مراسم عزاداری حضرت صدیقه طاهره (س) با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی هر شب ساعت ۲۱، تقدیم بینندگان خواهد شد.
در ادامه این ویژهبرنامهها، مجموعه مستند «روضههای خانگی» با روایتی از برگزاری روضههای خانگی در اقصی نقاط کشور نیز، روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۳ و ۴ آذر ساعت ۱۸:۳۰ پخش می شود.