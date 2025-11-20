اداره کل هواشناسی گیلان گفت: با استقرار جوی پایدار، هوای استان تا سه شنبه آینده آفتابی همراه با وزش باد جنوبی و مه آلودگی پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با استقرار سامانه هوای پایدار در آسمان گیلان، آسمان استان تا سه شنبه آینده صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد جنوبی به ویژه در مناطق کوهستانی و مه آلودگی هوا پیش بینی شده است.

محمد دادرس با اشاره به افزایش موقتی ابر و احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف باران در این مدت، افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر ۵۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید، دست کم تا دوشنبه هفته آینده مناسب است.

دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۳ درصد است و باد با سرعت ۵ کیلومتر در ساعت می‌وزد.