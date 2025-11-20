پخش زنده
امروز: -
دبیر توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی ریاستجمهوری گفت: برخلاف فناوریهای سخت که قابل تقلید و جایگزینیاند، صنایع خلاق و فرهنگی بهعنوان عنصر کمیاب و غیرقابل کپیبرداری، قدرت نرم و هوشمند کشور را تقویت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سیدمهدی شریفی دبیر توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در نخستین رویداد صنایع خلاق و فرهنگی استان آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت بیبدیل فناوریهای نرم در ساختار قدرت ملی اظهار کرد: فناوریهای سخت بهدلیل امکان تقلید و جایگزینی، مزیت رقابتی طولانیمدت ایجاد نمیکنند، اما فناوریهای نرم و صنایع خلاق عنصر کمیاب، اثرگذار و راهبردی در توسعه پایدار کشور هستند.
وی با بیان اینکه صنایع خلاق تنها به معنای خلاقیت فردی نیست و در سطح جهانی شامل ۱۶ تا ۱۷ حوزه مشخص از جمله انیمیشن، بازی، اسباببازی، صنایع دستی، گردشگری، تولیدات رسانهای و نوشتافزار است، افزود: این حوزهها نوع نگرش انسانها را تغییر میدهند و برخلاف صنایع سخت، مستقیماً با رفتار و فرهنگ جامعه سروکار دارند؛ به همین دلیل ارزش افزوده و قدرت نرم کشور بهشدت به آنها وابسته است.
شریفی با اشاره به تجربیات رسانهای و تلاشها برای تدوین اسناد سرمایه انسانی در سازمان صداوسیما، تفاوت بنیادین میان نیروی انسانی شاغل در صنایع سخت و فعالان حوزه فرهنگ و خلاقیت را یادآور شد و تصریح کرد: مدیریت این بخش باید با درک صحیح از ماهیت فرهنگی آن انجام شود. فعالان صنایع خلاق نیازمند فضای باز، اعتماد، خودمختاری شغلی و تعامل آگاهانهاند؛ برخوردهای مبتنی بر سازوکارهای صنایع سخت، موجب دلسردی و اتلاف ظرفیتها خواهد شد.
دبیر توسعه فناوریهای نرم معاونت علمی با تأکید بر ضرورت حاکم شدن گفتمان فناوری نرم در کشور بیان کرد: حمایت از صنایع خلاق بهطور مستقیم به ارتقای قدرت نرم و در نهایت قدرت هوشمند کشور منجر میشود.
وی با تشریح اولویتهای معاونت علمی در حوزه صنایع خلاق گفت: در برنامههای جاری، تمرکز اصلی بر چهار بخش انیمیشن، بازی، اسباببازی و نوشتافزار است؛ هرچند سایر بخشها مانند صنایع دستی، گردشگری و تولیدات رسانهای نیز در حوزه عمومی مورد حمایت قرار میگیرند؛ بر اساس تکالیف اسناد بالادستی، کشور موظف است تا پایان برنامه هفتم توسعه تعداد مشخصی انیمیشن تولید کند و این امر نیازمند تقویت زیرساختهای خلاقیتمحور در استانهاست.
شریفی با اشاره به وجود حدود تخمینی ۳۴ میلیون بازیکن فعال در کشور اضافه کرد: این حجم از مخاطب و بازار، اهمیت ویژه حوزه بازی و اسباببازی را دوچندان میکند و حمایت هدفمند از فعالان این عرصه میتواند سهم صادرات صنایع فرهنگی را بهطور معنادار افزایش دهد.
وی با تأکید بر اینکه حمایتها باید بهصورت ساختاری و بر پایه شاخصهای تخصصی باشد، عنوان کرد: در ۶ ماه اخیر شاخصهای ارزیابی صنایع خلاق بر اساس تحقیقات تخصصی و پنل خبرگی تدوین شده است. این شاخصها مانع اعمال سلیقه شخصی و موجب شفافیت در تخصیص حمایتها میشود.
دبیر توسعه فناوریهای نرم معاونت علمی مطرح کرد: اکنون فرایند تبدیل شرکتهای فعال در صنایع خلاق به شرکتهای دانشبنیان در حال تسهیل است تا این بخش نیز از حمایتهای قانونی، وامهای بلاعوض و تسهیلات ویژه بهرهمند شود. همچنین افزایش تعداد خانههای خلاق و صدور سریعتر مجوز شرکتهای خلاق از برنامههای اصلی معاونت علمی است.
شریفی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مرزهای گسترده آذربایجانغربی با کشورهای همسایه گفت: این استان توانایی ویژهای برای توسعه صادرات محصولات خلاق دارد. بسیاری از شرکتهای خلاق در تهران به دلیل شرایط تحریمی دفاتر خود را در ترکیه، آذربایجان و عراق مستقر کردهاند؛ در حالی که فعالان این استان میتوانند بسیار آسانتر و کمهزینهتر این ارتباطات را برقرار کنند.
وی ادامه داد: در مواردی که فعالان صنایع خلاق در مسیر فعالیت خود با موانع اداری یا سازمانی مواجه میشوند، معاونت علمی آمادگی دارد از طریق مکاتبه با مراجع ملی از جمله معاون اول رئیسجمهور گرههای موجود را برطرف کند.