

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،تیم ملی مردان ایران ظهر امروز برای دیدار با تیم عراق در پنجره نخست مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ عازم لبنان شد.

طبق تصمیم فیبا دیدار رفت تیم ملی آقایان ایران و عراق در تاریخ ۶ آذر ماه و دیدار برگشت این دو تیم نیز در تاریخ ۹ آذر به میزبانی بیروت برگزار خواهد شد.

اسامی بازیکنان اعزامی به شرح زیر است:

۱. ارسلان کاظمی

۲. آرمان زنگنه

۳. نوید رضایی‌فر

۴. محمدسینا واحدی

۵. مبین شیخی

۶. متین آقاجان‌پور

۷. مهدی جعفری

۸. جلال آقامیری

۹. محمدمهدی حیدری

۱۰. حسن علی‌اکبری

۱۱. ⁠امیر حسین آذری

۱۲. بهنام یخچالی

۱۳. ⁠سالار منجی

۱۴. ⁠محمد امینی

اسامی کادر فنی:

سوتیریوس مانولوپولوس – سرمربی

محسن شاه‌علی – سرپرست

فرزاد کوهیان– مربی

محمد کسایی پور– مربی

مهدی چراغی – مربی بدنساز

محمدجواد خان‌آبادی – فیزیوتراپ

الکساندروس ولیساراکوس - آنالیزور

مسعود صفری- آنالیزور

حسین دهقانی – تدارکات

سینا واحدی و بهنام یخچالی امشب پنج‌شنبه ۲۹ آبان ماه، سالار منجی ظهر روز جمعه ۳۰ آدر ماه، الکساندروس ولیساراکوس آنالیزور تیم روز شنبه ۱ آذر ماه و محمد امینی روز دوشنبه ۳ آذر ماه به تیم ملی در بیروت اضافه خواهند شد.

فیبا تصمیم برگزاری بازی در کشور ثالث را در تیر ماه ۱۴۰۴، در پی تحولات مربوط به جنگ دوازده روزه ایران و تحولات منطقه اتخاذ کرد. لازم به ذکر است که تیم ملی عراق و سوریه در کشور ثالث میزبانی خواهند کرد. هر دو دیدار ایران و عراق در این پنجره در کشور ثالث (لبنان) برگزار می‌شود.

