گردهمایی ائمه جمعه جنوب کرمان در قالب *قرارگاه فرهنگی–اجتماعی امام حسین(ع)* امروز در باغشهر دهکهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محور اصلی این نشست، احیای نقش مساجد، تقویت فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و رصد مشکلات مردم بود.
این نشست حجتالاسلام حسنی مدیر دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان،گفت:«هدف قرارگاه امام حسین(ع) احیای نقش محوری مسجد در تربیت، فعالیتهای فرهنگی، کارهای جهادی و رسیدگی به امور مردم است. مساجد باید دوباره به مرکز ارتباطات اجتماعی و فرهنگی جامعه تبدیل شوند.»
وی بر لزوم جذب جوانان، برنامهریزی هدفمند فرهنگی و همافزایی بین ائمه جمعه جنوب تأکید کرد.
در ادامه، حجتالاسلام والمسلمین نجنو امام جمعه کهنوج با اشاره به جایگاه مهم مساجد بیان کرد:«ما مشکلات مردم را رصد میکنیم و این مسائل را به مسئولان بالادستی منعکس میکنیم تا پیگیری و حل شود. فعالسازی مساجد یعنی فعالسازی جامعه؛ مسجد باید محل گفتوگو، همفکری و رسیدگی به نیازهای مردم باشد.»
او افزود:«قرارگاه امام حسین(ع) فرصتی است برای اینکه با وحدت و هماهنگی بیشتر، مشکلات جنوب کرمان را شناسایی و در سطح استان و ملی پیگیری کنیم.»
این برنامه با تبادل نظر ائمه جمعه، بررسی طرحهای مرتبط با تقویت نقش مسجد و تدوین برنامههای مشترک فرهنگی – اجتماعی به پایان رسید.