مستندهای «روایت هشت ساله» و «پا به ماه»، امشب به ترتیب ساعت ۲۲ و ۲۱، از شبکه مستند پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند «روایت هشتساله»، تصویری جامع و تازه از زمینههای وقوع و رویدادهای تاریخی داخلی، منطقهای و بینالمللی ارائه میدهد که به آغاز جنگ تحمیلی هشتساله انجامید.
همچنین تحولات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی کشور در دوران دفاع مقدس را بازگو میکند. بخش مهمی از این روایت توسط نظامیان، کارشناسان و سیاستمداران غیرایرانی بیان میشود.
مجموعه مستند «روایت هشت ساله»، به تهیه کنندگی و کارگردانی سیاوش سرمدی، پنج شنبهها ساعت ۲۲، پخش از شبکه مستند و روز بعد ساعت ۳ بامداد و ۱۰ صبح و یکشنبهها ساعت ۲۲:۰۰، بازپخش می شود.
یکی از قسمت های مجموعه مستند «پا به ماه»، امشب ساعت ۲۱، از شبکه مستند پخش میشود.
مجموعه مستند «پا به ماه»، به تهیهکنندگی مهدیه سادات محور در نهمین دوره جشنوارهی تلویزیونی مستند حضور دارد.
در این مستند قصه های شنیدنی و خاص از تولد روایت می شود. تولد نوزادانی که در خانواده ها نوید شور و امید به زندگی می دهند.