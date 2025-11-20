درخواست اعزام سه بالگرد دیگر برای مهار آتش الیت
با توجه به پیشروی آتش در جنگلهای الیت چالوس درخواست اعزام سه بالگرد دیگر شده است.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: متاسفانه آتش در منطقه کوهستانی و جنگلی الیت چالوس به دلیل وزش باد در حال گسترش است.
هادی کیادلیری با بیان اینکه منطقهای که آتش در آن شعله ور شده بسیار سخت و صعب العبور است و امکان مهار آتش از طریق زمین وجود ندارد، افزود: تنها راه مهار آتش از طریق هوایی است و به همین در خواست شده است سه بالگرد دیگر نیز به منطقه اعزام شوند.
معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه سرعت در مهار آتش بسیار مهم و حیاتی است، افزود: با توجه به قرار گرفتن منطقه در دو حوزه آبریز و وجود درههای عمیق در صورت نیاز باید هواپیمای مخصوص اطفای حریق به منطقه اعزام شود.
حدود هشت هکتار از جنگلهای بخش مرزنآباد در منطقه دراکینگ الیت از پنج روز قبل دچار حریق شده بود که به دلیل شیب زیاد و صخرهای بودن منطقه، عملیات اطفا به سختی در حال انجام است.
حدود یک هکتار از این عرصه که شامل درختان شکسته افتاده است به صورت لکهای همچنان در آتش میسوزد.