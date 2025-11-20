

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ گفت: متاسفانه آتش در منطقه کوهستانی و جنگلی الیت چالوس به دلیل وزش باد در حال گسترش است.

هادی کیادلیری با بیان اینکه منطقه‌ای که آتش در آن شعله ور شده بسیار سخت و صعب العبور است و امکان مهار آتش از طریق زمین وجود ندارد، افزود: تنها راه مهار آتش از طریق هوایی است و به همین در خواست شده است سه بالگرد دیگر نیز به منطقه اعزام شوند.



