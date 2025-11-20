پخش زنده
در روز جهانی کودک، سرنوشت «ماریا کشکو» کودک یکسالونیمه فلسطینی که پس از حمله شدید هوایی رژیم صهیونیستی به غزه ناپدید شد، همچنان مبهم است و تلاشهای چندساعته نیروهای امدادی برای یافتن او تاکنون به نتیجه نرسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ این حادثه پس از موجی از حملات هوایی شدید ارتش اشغالگر صهیونیستی به غزه در روز گذشته رخ داد؛ انفجاری که بنا بر برآوردهای اولیه یا موجب متلاشی شدن پیکر او شده یا او را در میان حجم گسترده آوار به نقطهای دور پرتاب کرده است.
گفتنی است، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با صدور بیانیهای به مناسبت روز جهانی کودک، با بیان اینکه کودکان فلسطینی از هفت دهه گذشته قربانی تروریسم سازمانیافته رژیم صهیونیستی هستند، خواستار محاکمه سران اشغالگر و حفاظت از حقوق کودکان شد.
در این بیانیه آمده است: در روز جهانی کودک، کودکان فلسطین قربانی تروریسم سازمانیافته دشمن صهیونیستی از هفت دهه پیش هستند و ما خواهان محاکمه سران رژیم اسرائیل و حفاظت از کودکان فلسطینی و تأمین حقوق مشروع آنها همانند کودکان سایر کشورهای جهان هستیم.
حماس افزود: سازمان ملل ۲۰ نوامبر، روز جهانی کودک را گرامی میدارد، در حالی که کودکان فلسطینی در نتیجه جنایات رژیم اشغالگر که بنیانهای زندگی از جمله غذا، دارو، آب سالم، مراقبتهای بهداشتی و آموزشی و روانی را نابود کرده است، با واقعیتی دردناک روبهرو هستند و این نقض آشکار معاهدات بینالمللی و ارزشهای انسانی و نادیده گرفتن تصمیمات سازمان ملل است.
در این بیانیه آمده است: امسال این روز در حالی فرا میرسد که جنگ نسلکشی و گرسنگی در نوار غزه طی دو سال گذشته موجب شهادت بیش از ۲۰ هزار کودک شده، هزاران کودک زیر آوار مفقود شدهاند، بیش از ۳۰ هزار کودک یکی از والدین خود را از دست دادهاند و هزاران کودک زخمی و بیمار نیازمند درمان فوری در خارج از این منطقه هستند.
حماس تأکید کرد: در کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ نیز، رنج کودکان به دلیل قتل عمد، پاکسازی قومی، تخریب خانهها، بسته شدن مسیرها و مدارس، تلاش برای آوارهسازی، محرومیت از تحصیل، هدفگیری هویت فلسطینی و ترویج جرم و جنایت در جامعه همچنان ادامه دارد و تعداد کودکان شهید در کرانه باختری طی دو سال گذشته از ۳۰۰ کودک فراتر رفته است. سرنوشت نامعلوم کودک فلسطینی که پس از حمله هوایی صهیونیستها مفقود شد
