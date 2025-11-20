پخش زنده
انفجار بمب در ایالت خیبرپختونخوا واقع در شمال غرب پاکستان خودروی نیروهای امنیتی این کشور را هدف قرار داد که بر اثر آن دو نفر کشته و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، انفجار امروز در منطقه کُلاچی از توابع شهرستان دیره اسماعیل خان به وقوع پیوست.
پلیس اعلام کرد که این اقدام تروریستی خودروی نیروهای امنیتی را هدف قرار داد که در اثر آن ۲ نفر کشته و ۷ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار امروز را برعهده نگرفته، اما گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در گذشته مسئولیت بسیاری از بمبگذاریهای انتحاری و حمله به نیروهای ارتش را برعهده گرفته است.
طالبان پاکستان مسئولیت انفجار سهشنبه هفته گذشته در شهر اسلامآباد را نیز بر عهده گرفت که بر اثر آن دست کم ۱۲ نفر کشته شدند.