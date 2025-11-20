پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: در در دفاع مقدس ۱۲ روزه، خواسته دشمن تسلیم شدن ملت ایران بود، اما ملت رشید ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر دشمن صهیونیستی آمریکایی ایستاد و نه تنها تسلیم خواستههای آنان نشد بلکه دشمن را تسلیم خواستههای خود کرد.
آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری با تاکید بر ضرورت معرفی بیشتر فعالیتها و خدمات بسیج تاکید کرد و گفت: بسیج ظرفیت بزرگی در کشور دارد و این شجره طیبه از همان روزهای اول تاسیس، مربوط به تمام اقشار جامعه بوده است و باید اهتمام کرد و قابلیتها و ظرفیتهای آن را به کار گرفت.
وی تصریح کرد: آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهایی در جامعه دیده میشود که به برکت بسیج میتوان ناهنجاریها را به هنجار تبدیل کرد و با سازوکار و روش مناسب این ناهنجاریها را بهبود بخشید.