نظامیان رژیم صهیویستی بامداد امروز به مناطق مختلف کرانه باختری حمله ور شده و شماری از فلسطینیان را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، منابع محلی در کرانه باختری از یورش‌های گسترده ارتش اشغالگر صهیونیستی در چندین شهر، روستا و اردوگاه فلسطینی در ساعات اولیه بامداد امروز خبر دادند.

خبرنگار الجزیره نیز اعلام کرد که شمار بازداشت‌شدگان در شهرک «بیت امر» در شمال الخلیل به ۴۰ نفر رسیده و نیرو‌های اسرائیلی همچنان در حال یورش به منازل شهروندان هستند. هم‌زمان، ارتش اشغالگر با اعزام نیرو‌های کمکی، حضور خود را در این منطقه به شکل چشمگیری تقویت کرده است.

در شهر الخلیل، نظامیان اسرائیلی منازل بستگان شهید «عمران الأطرش» را هدف حمله قرار داده و چند نفر از اعضای خانواده او را بازداشت کردند. همچنین نیرو‌های اشغالگر با یورش به شهرک «حزما» در شمال شرق قدس اشغالی، اقدام به شلیک گلوله جنگی، گاز اشک‌آور و بمب‌های صوتی کردند.

در رام الله، نظامیان اسرائیلی ورودی روستای «رأس کَرکَر» را مسدود کرده و در شهر «البیره» منور شلیک کردند که باعث آتش‌سوزی یک خودرو در مرکز شهر شد.

همچنین مناطق «طولکرم»، «قلقیلیه»، «نابلس»، «حلحول»، «قفین» و «قباطیه» شاهد حملات گسترده اشغالگران بود.

نظامیان در روستای «عزبة ناصر» و اردوگاه «العین»، به صورت گسترده منازل را تفتیش و چندین نفر را بازداشت کردند. در قلقیلیه نیز جوانی فلسطینی پس از یورش به منزلش بازداشت شد.

ارتش صهیونیستی در جنین نیز، پس از نفوذ یک یگان ویژه، نیرو‌های کمکی گسترده‌ای به شهرک قباطیه اعزام و اقدام به بازرسی خانه‌ها در برخی مناطق کرد.

از سوی دیگر، منابع محلی اعلام کردند که مبارزان مقاومت بامداد امروز گروهی از نظامیان اشغالگر اسرائیلی را در شهر نابلس واقع در شمال کرانه باختری هدف قرار دادند.

حملات ارتش رژیم صهیونیستی به کرانه باختری به ویژه از زمان آتش‌بس در غزه در دهم اکتبر (۱۸مهر) افزایش چشمگیری یافته است.